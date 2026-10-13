Илья Шкурин вышел в лидеры в списке бомбардиров чемпионата Польши
- 13.10.2026, 9:11
Белорусский футболист делит первое место с испанцем.
В перенесенном матче 3-го тура чемпионата Польши по футболу «Катовице» на своем поле победил «Вечисту» — 2:1.
В составе хозяев счет на 15-й минуте игры открыл белорус Илья Шкурин.
Для белорусского форварда этой 8-й гол в турнире — он делит первое место в списке бомбардиров с испанцем Хорди Санчесом из «Погони» (Щецин).
Набрав 18 очков в 10 матчах, «Катовице» занимает 5-е место в таблице.