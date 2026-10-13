Стало известно об успешном наступлении ВСУ 13.10.2026, 8:02

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Украинцы вернули значительную часть мощной линии обороны 2023 года у Великой Новоселки.

На Великоновоселковском направлении украинские войска продолжают наступление на широком участке фронта против 29-й армии РФ. По последним данным OSINT (видео с геолокацией, спутниковые снимки, сообщения в Telegram-каналах), ВСУ продвинулись на южном участке на несколько километров. Об этом пишет в своем блоге OSINT-эксперт Клемент Молин.

Операцию проводят Десантно-штурмовые войска, соединение которых было создано специально для этого участка в начале года. Российская 29-я армия сталкивается со все большими трудностями. Непростая ситуация и на Новопавловском направлении: после переброски 41-й армии в сторону Доброполья там осталось мало подразделений, способных держать оборону.

На севере украинские войска продвигаются от Новопавловки в сторону Дачного. Российские штурмовые группы продолжают попытки атаковать в направлении Ивановки, но не могут выйти к ранее освобожденным территориям. Украинские военные продолжают форсировать реку Мокрые Ялы и небольшими группами проникают вглубь позиций противника.

По имеющимся сообщениям, бои в застройке Комара идут уже больше месяца. Об этом говорят регулярные обстрелы украинских позиций в лесополосах и населенных пунктах к северу и западу от села. Судя по данным, украинские военные также вошли в Федоровку, однако визуальных подтверждений этому пока нет. Южнее украинские силы вышли к значительной части второй линии обороны, построенной в 2023 году и протянувшейся почти до Мокрых Ялов.

Согласно сообщениям российских и украинских Telegram-каналов, Шевченко, предположительно, находится под контролем Украины. Говорят и о дальнейшем продвижении на юг и восток, но эти сведения не подтверждены. Есть лишь одна видеозапись с украинскими военными в Шевченко. «Пока я предпочитаю сохранять здесь обширную «серую зону» из-за нехватки информации и частого присутствия российских военнослужащих в тылу украинских подразделений», - отмечает Молин.

Главным успехом ВСУ эксперт называет выход к Мокрым Ялам: российским силам будет трудно форсировать эту реку. Это позволяет отодвинуть линию фронта от ключевых городов и дорог Днепропетровской области, расположенной на стыке Запорожской и Донецкой областей. Кроме того, Украина вернула под контроль значительную часть оборонительной линии 2023 года, в том числе бункеры, на базе которых можно оборудовать хорошо защищенные позиции для операторов беспилотников.

Пока украинские военные, по всей видимости, сосредоточены на боях за Комар и Шевченко. Если эти населенные пункты перейдут под контроль Украины, они станут двумя важными опорными пунктами, где можно будет сосредоточить войска и укрыть их перед наступлением зимы.

Тем временем в Великой Новоселке уничтожено несколько понтонных переправ. Давление на этот небольшой населенный пункт, главный логистический узел района, продолжает усиливаться.

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