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Украина впервые ударила по РФ собственной баллистической ракетой

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  • 13.10.2026, 7:31
  • 6,358
Украина впервые ударила по РФ собственной баллистической ракетой
Иллюстративное фото

Новое оружие способно поражать цели на расстоянии до 300 км.

Cтало известно, что по России впервые ударили баллистической ракетой, созданной в Украине. Об этом 12 октября заявила исполнительный директор производителя оружия Fire Point Ирина Терех, передает «Диалог».

«Мы впервые запустили нашу собственную баллистическую ракету по территории РФ», – подчеркнула предприниматель. Терех добавила, что новое оружие способно поражать цели на расстоянии до 300 км.

Собеседница СМИ предсказуемо не стала озвучивать, какая именно цель была атакована, но рассказала о планах оружейной компании. «Работаем над версией с увеличенной дальностью», – приоткрыла Терех главную задачу инженеров.

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