Украина впервые ударила по РФ собственной баллистической ракетой

Украина впервые ударила по РФ собственной баллистической ракетой6
- 13.10.2026, 7:31
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Новое оружие способно поражать цели на расстоянии до 300 км.
Cтало известно, что по России впервые ударили баллистической ракетой, созданной в Украине. Об этом 12 октября заявила исполнительный директор производителя оружия Fire Point Ирина Терех, передает «Диалог».
«Мы впервые запустили нашу собственную баллистическую ракету по территории РФ», – подчеркнула предприниматель. Терех добавила, что новое оружие способно поражать цели на расстоянии до 300 км.
Собеседница СМИ предсказуемо не стала озвучивать, какая именно цель была атакована, но рассказала о планах оружейной компании. «Работаем над версией с увеличенной дальностью», – приоткрыла Терех главную задачу инженеров.