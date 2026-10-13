Украина впервые ударила по РФ собственной баллистической ракетой 6 13.10.2026, 7:31

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Иллюстративное фото

Новое оружие способно поражать цели на расстоянии до 300 км.

Cтало известно, что по России впервые ударили баллистической ракетой, созданной в Украине. Об этом 12 октября заявила исполнительный директор производителя оружия Fire Point Ирина Терех, передает «Диалог».

«Мы впервые запустили нашу собственную баллистическую ракету по территории РФ», – подчеркнула предприниматель. Терех добавила, что новое оружие способно поражать цели на расстоянии до 300 км.

Собеседница СМИ предсказуемо не стала озвучивать, какая именно цель была атакована, но рассказала о планах оружейной компании. «Работаем над версией с увеличенной дальностью», – приоткрыла Терех главную задачу инженеров.

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