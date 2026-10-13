Патрушев предложил Китаю перекроить «геоэкономическую карту» мира 13.10.2026, 3:24

НИКОЛАЙ ПАТРУШЕВ

Помощник диктатора РФ изложил позицию Кремля главе МИД Китая.

Помощник диктатора РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И в Пекине предложил России и Китаю объединить усилия в развитии морских транспортных коридоров, чтобы сделать торговлю дешевле и защитить ее от военной эскалации, пиратства и санкций. «Развивая эти инициативы, наши страны способны изменить мировую геоэкономическую карту, сделав морскую торговлю более дешевой, более доступной и защищенной от любых рисков, в том числе военной эскалации, пиратства и санкций», — приводит Морская коллегия слова Патрушева.

Патрушев добавил, что растущая торговля между двумя странами требует надежных транспортных маршрутов, а расширение энергетического сотрудничества — устойчивых логистических цепочек. Россия, отметил он, обладает развитой портовой инфраструктурой и опытом судоходства в северных морях, тогда как Китай располагает мощностями в судостроении и логистике, а также опытом организации морской торговли.

Согласно данным Морской коллегии, российская делегация также провела четырехдневные переговоры с министром транспорта и заместителем министра промышленности и информатизации страны, а также руководством Шанхайского транспортного университета. По словам Патрушева, ранее Владимир Путин поставил перед Морской коллегией задачу развивать взаимовыгодное партнерство с зарубежными странами в морской сфере.

Визит Патрушева в Китай проходит с 8 по 13 октября. О его предстоящих переговорах с Ван И 7 октября сообщало китайское Министерство иностранных дел, не раскрыв тем обсуждения.

После начала войны в Украине Китай стал крупнейшим покупателем российской нефти, которую Москва продает ему со скидкой. По словам главы «Роснефти» Игоря Сечина, доля российской нефти в китайском импорте в сентябре достигла рекордных 27%, а поставки превысили 100 млн тонн в год. При этом договориться о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2», который должен помочь «Газпрому» заменить потерянный европейский рынок, Москве и Пекину пока не удалось. По данным South China Morning Post, переговоры приостановились из-за разногласий по цене газа — Китай добивается стоимости газа на уровне внутренних российских цен, тогда как Москва предлагает ориентироваться на условия поставок по «Силе Сибири-1».

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