Украинский пилот МиГ-29 показал момент перехвата и уничтожения российского дрона «Герань-4» 13.10.2026, 4:46

Иллюстрационное фото

Видео.

В сети появилась видеозапись, на которой украинский пилот истребителя МиГ-29 запечатлел момент перехвата и уничтожения российского реактивного дрона-камикадзе «Герань».

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время одной из воздушных атак противника пилот Воздушных сил Украины преследовал вражеский беспилотник.

Взяв российский дрон на прицел, украинский летчик произвел пуск ракеты и поразил вражеский дрон.

На обнародованных кадрах запечатлен момент точного попадания, после которого реактивная «Герань» взорвалась в воздухе.

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