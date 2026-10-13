Экс-посланник Трампа по Украине советует Киеву жечь российские НПЗ 3 13.10.2026, 7:42

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Кит Келлог

Фото: Reuters

Кит Келлог призвал игнорировать угрозы президента США.

Бывший спецпредставитель президента США по Украине генерал Кит Келлог не согласен с точкой зрения о том, что инициатива в войне между Россией и Украиной, в частности из-за заключенной с США дизельной сделки, переходит на сторону Москвы. Об этом он заявил в интервью «Немецкой волне» в понедельник, 12 октября, на полях конференции по безопасности в Варшаве, посоветовав украинским военным, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа, продолжать уничтожать российские НПЗ.

Свою позицию Келлог объяснил тем, что в случае «дизельного соглашения» речь, с его точки зрения, идет о поставках крайне незначительных объемов топлива. «Эта сделка в большей степени обусловлена внутренними причинами в США и призвана показать, что предпринимаются какие-то действия», - пояснил американский генерал.

Он также не поддерживает идею о том, что глава Белого дома «предал Украину». По его мнению, те в Европе, кто так думает, ошибаются. На соответствующий вопрос генерал Келлог ответил встречным риторическим вопросом: «Почему Европа до сих пор закупает 3% своей нефти у России? Почему 15% сжиженного природного газа по-прежнему поступает из России? Значит ли это, что вы тоже предали Украину?»

Бывший спецпредставитель Трампа по Украине признал, что Киев может проиграть войну, если ситуация не изменится. «Но нельзя просто оставаться в стороне. Нельзя сдаваться, - убежден он. - Именно этого Путин и добивается: чтобы вы опустили руки. Не следует ему этого давать».

При этом Кит Келлог высоко оценил шаги президента Украины Владимира Зеленского, заставляющие, по его мнению, Россию платить все большую цену за свои действия.

На вопрос о том, как следует реагировать Киеву на призывы Дональда Трампа к Владимиру Зеленскому не наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам в России, американский генерал ответил кратко: «Сжигать НПЗ».

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