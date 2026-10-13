ВСУ запустили 417 дронов в сторону Москвы 1 13.10.2026, 9:20

3,458

Иллюстративное фото: Данные ИИ

Это одна из самых массированных за последнее время атак беспилотников.

В сторону Московского региона с 20:30 по Минску 12 октября до 07:00 по Минску 13 октября летели 417 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

По его словам, большую часть аппаратов российская ПВО нейтрализовала на дальних подступах, еще 65 дронов уничтожили непосредственно на подлете к Москве. Это одна из самых массированных за последнее время атак беспилотников на российскую столицу и ее окрестности.

Ранее российские власти сообщали, что в ночь на 13 октября дроны атаковали и Калужскую область. По данным местных властей, ПВО уничтожила там 73 беспилотника над территориями 16 муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска.

Данные о количестве сбитых и о последствиях атаки приводятся со слов российских чиновников и независимо не подтверждены.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com