ВСУ запустили 417 дронов в сторону Москвы

ВСУ запустили 417 дронов в сторону Москвы1
- 13.10.2026, 9:20
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Это одна из самых массированных за последнее время атак беспилотников.
В сторону Московского региона с 20:30 по Минску 12 октября до 07:00 по Минску 13 октября летели 417 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».
По его словам, большую часть аппаратов российская ПВО нейтрализовала на дальних подступах, еще 65 дронов уничтожили непосредственно на подлете к Москве. Это одна из самых массированных за последнее время атак беспилотников на российскую столицу и ее окрестности.
Ранее российские власти сообщали, что в ночь на 13 октября дроны атаковали и Калужскую область. По данным местных властей, ПВО уничтожила там 73 беспилотника над территориями 16 муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска.
Данные о количестве сбитых и о последствиях атаки приводятся со слов российских чиновников и независимо не подтверждены.