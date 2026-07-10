Москва под ударом: атака дронов ВСУ
- 10.07.2026, 7:34
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Ограничена работа аэропорта Домодедово.
В ночь на 10 июля Москва вновь подверглась атаке беспилотников. Российские власти сообщают о работе противовоздушной обороны, а из-за угрозы ударов была временно ограничена работа аэропорта Домодедово.
Об этом сообщают российские СМИ и мэр Москвы Сергей Собянин, пишет New Voice.
По словам Собянина, первый беспилотник, направлявшийся в сторону российской столицы, силы ПВО якобы сбили около 22:13. Примерно через час он сообщил об уничтожении еще одного дрона.
По состоянию на ночь мэр Москвы утверждал, что средства противовоздушной обороны якобы сбили уже шесть беспилотников, летевших в направлении города.
На фоне атаки московский аэропорт Домодедово временно прекратил прием и отправку самолетов.
По информации российских Telegram-каналов, аналогичные ограничения также ввели в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.
Напомним, что украинские беспилотники уже неоднократно достигали Московского региона. В частности, 7 июля российская столица также подверглась массированной атаке дронов, из-за чего в течение нескольких часов работали системы ПВО и вводились ограничения в работе аэропортов.