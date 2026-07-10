В Гомеле водолазы нашли на дне Сожа останки мамонта и бизона
- 10.07.2026, 5:53
Фотофакт.
Во время тренировочных спусков водолазы Западной станции ОСВОД подняли со дна реки Сож останки древних животных, сообщает belkagomel.by.
Погружения проходили в 300 метрах ниже по течению от пляжа Шведская горка. Водолаз на глубине 10−12 метров увидел огромную кость. Обследовав дно в радиусе 30 метров от этого места, он достал еще пять фрагментов скелета.
О новых находках сообщили специалистам музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля. По предварительной оценке, пять найденных костей принадлежат мамонту, одна — древнему бизону.
Точный возраст останков еще предстоит установить. Без специальных исследований сделать это невозможно, однако предположительно костям примерно 20 тысяч лет.