Лавров заявил, что Россия будет продолжать войну 10.07.2026, 0:00

Сергей Лавров

Глава МИД РФ считает, что россияне будут воевать до достижения целей, поставленных Путиным.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжит войну против Украины до достижения целей, поставленных Владимиром Путиным в июне 2024 года, — тогда Путин фактически говорил о полной капитуляции Киева. «Президент четко подтвердил, что мы будем продолжать достижение целей, которые были поставлены еще в июне 2024 года во время выступления Владимира Путина в Министерстве иностранных дел», — подчеркнул Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Мозамбика Марией Лукаш (видео опубликовал МИД России).

В 2024 году в ходе выступление, о котором упомянул Лавров, Путин требовал вывода украинских войск со всей территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, которые Россия оказалась не в состоянии захватить, признания этих регионов и Крыма российскими, отказа Украины от вступления в НАТО, а также «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Путин утверждал, что после выполнения этих условий «незамедлительно» отдаст приказ о прекращении огня.

Лавров также обвинил западные страны в том, что они, «имитируя готовность к переговорам», перешли к открытым ультиматумам в адрес России. По его словам, все ранее достигнутые договорённости — в 2014, 2015, 2019 и даже в 2022 году — были разрушены самим Западом, в связи с чем «запас доброго отношения и надежд» у Москвы «исчерпан окончательно». Министр подчеркнул, что Россия больше не будет верить западным гарантиям.

В июне 2024 года Путин, помимо капитуляции Украины, также требовал снятия всех западных санкций с России и угрожал, что если Киев и Запад откажутся от этих условий, то «реалии на земле будут меняться и условия для переговоров будут другими».

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