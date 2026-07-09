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Белорусский бензин стал поводом для шуток в соцсетях

  • 9.07.2026, 23:41
Белорусский бензин стал поводом для шуток в соцсетях

Блогеры вспоминают мемы и даже придумали новый «праздник».

Белорусский бензин стал поводом для шуток в соцсетях. Блогеры вспоминают мемы и даже придумали новый «праздник».

Причина — рекордный импорт топлива из Беларуси в Россию.

«Солидарность» рассказывает, что происходит.

@gazetaby Беларуский бензин стал поводом для шуток в соцсетях. Блогеры вспоминают мемы и даже придумали новый «праздник». Причина — рекордный импорт топлива из Беларуси в Россию. Рассказываем, что происходит #новостибеларуси #беларусьсейчас #белтикток #медыясалідарнасть #gazetaby ♬ oryginalny dźwięk Салідарнасць (gazetaby)

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