Белорусский бензин стал поводом для шуток в соцсетях 9.07.2026, 23:41

Блогеры вспоминают мемы и даже придумали новый «праздник».

Белорусский бензин стал поводом для шуток в соцсетях. Блогеры вспоминают мемы и даже придумали новый «праздник».

Причина — рекордный импорт топлива из Беларуси в Россию.

«Солидарность» рассказывает, что происходит.

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