Белорусский бензин стал поводом для шуток в соцсетях
- 9.07.2026, 23:41
Блогеры вспоминают мемы и даже придумали новый «праздник».
Белорусский бензин стал поводом для шуток в соцсетях. Блогеры вспоминают мемы и даже придумали новый «праздник».
Причина — рекордный импорт топлива из Беларуси в Россию.
«Солидарность» рассказывает, что происходит.
@gazetaby Беларуский бензин стал поводом для шуток в соцсетях. Блогеры вспоминают мемы и даже придумали новый «праздник». Причина — рекордный импорт топлива из Беларуси в Россию. Рассказываем, что происходит #новостибеларуси #беларусьсейчас #белтикток #медыясалідарнасть #gazetaby ♬ oryginalny dźwięk Салідарнасць (gazetaby)