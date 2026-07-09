Китай выдвинул России ультиматум из-за Украины

Китай выдвинул России ультиматум из-за Украины2
- 9.07.2026, 22:37
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Зеленский раскрыл детали.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай впервые в жесткой и категоричной форме отреагировал на заявления из России о возможном применении ядерного оружия.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в комментарии журналистам после саммита НАТО в Турции в четверг, 9 июля, передает New Voice.
По словам главы государства, роль Пекина в войне РФ против Украины и его возможное влияние на переговорный процесс обсуждались во время встречи с президентом США Дональдом Трампом. В то же время подробностей этого разговора Зеленский не привел.
Президент также отметил, что тема Китая поднималась во время его переговоров с европейскими лидерами. Они сообщили, что Пекин резко отреагировал на заявления, распространявшиеся в российском информационном пространстве относительно возможности применения ядерного оружия.
«Китай очень серьезно, очень жестко и четко отреагировал на появлявшиеся в российских СМИ заявления о возможности применения ядерного оружия. [...] И мне кажется, что впервые они отреагировали очень четко и жестко — как сказали мне лидеры, в ультимативной форме: о применении ядерного оружия не может быть даже и речи», — сказал он.
В середине мая российский диктатор Владимир Путин вместе с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко провел совместные учения по «боевому применению ядерного оружия» — были задействованы наземные, воздушные и подводные носители. Ради этого РФ даже перевезла часть боеприпасов в места хранения на территории Беларуси. Оба диктатора демонстративно отдали команды на пуск.
Учения проходили на фоне заявлений Киева о том, что Москва пытается по-настоящему втянуть Минск в войну против Украины.