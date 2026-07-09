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Зеленский: Если бы Ельцин знал, что РФ будет импортировать топливо, то выбрал бы вместо Путина другого преемника

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  • 9.07.2026, 22:16
Зеленский: Если бы Ельцин знал, что РФ будет импортировать топливо, то выбрал бы вместо Путина другого преемника
Владимир Зеленский

Президент Украины потроллил российского диктатора.

Первый президент РФ Борис Ельцин выбрал бы другого преемника, а не Владимира Путина, если бы знал, что из-за развязанной тем войны против Украины Россия спустя более чем 20 лет будет вынуждена импортировать топливо — вместо того чтобы его экспортировать, передает New Voice.

Об этом 9 июля заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

«По правде говоря, я думаю, что если бы Ельцин знал, что спустя более 20 лет Россия вместо экспорта будет импортировать энергоносители из-за того, что сама решила развязать войну, он выбрал бы другого преемника», — сказал он.

Президент Зеленский, в частности, пояснил, что экономика России «всегда была ориентирована на экспорт своих энергоносителей», однако сегодня страна-агрессор «занимается тем, чтобы где-то найти топливо, каким-то образом увеличить возможности закупки, импорта топлива».

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