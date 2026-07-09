Зеленский: Если бы Ельцин знал, что РФ будет импортировать топливо, то выбрал бы вместо Путина другого преемника 1 9.07.2026, 22:16

Владимир Зеленский

Президент Украины потроллил российского диктатора.

Первый президент РФ Борис Ельцин выбрал бы другого преемника, а не Владимира Путина, если бы знал, что из-за развязанной тем войны против Украины Россия спустя более чем 20 лет будет вынуждена импортировать топливо — вместо того чтобы его экспортировать, передает New Voice.

Об этом 9 июля заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

«По правде говоря, я думаю, что если бы Ельцин знал, что спустя более 20 лет Россия вместо экспорта будет импортировать энергоносители из-за того, что сама решила развязать войну, он выбрал бы другого преемника», — сказал он.

Президент Зеленский, в частности, пояснил, что экономика России «всегда была ориентирована на экспорт своих энергоносителей», однако сегодня страна-агрессор «занимается тем, чтобы где-то найти топливо, каким-то образом увеличить возможности закупки, импорта топлива».

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