Украинские силы ПВО сбили почти 90% ракет и дронов в июне 9.07.2026, 21:49

Фото: Генштаб ЗСУ

За месяц Россия выпустила почти 6000 дронов и ракет.

Украинская противовоздушная оборона сбила 89% воздушных целей во время массированных российских атак в июне. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны в четверг, 9 июля.

За месяц Россия выпустила почти 6000 дронов и ракет, из которых украинские силы уничтожили почти 5300.

В частности, было сбито 90% беспилотников типа Шахед, Гербер, Итальмас и др., баллистических ракет - 40%, ракет других типов - 89,4%. Общий уровень перехвата воздушных целей во время массированных вражеских ударов составил 89%.

Отмечается, что наибольшим вызовом остаются баллистические ракеты. Их перехват требует значительного количества ракет РАС-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

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