Украинские силы ПВО сбили почти 90% ракет и дронов в июне
- 9.07.2026, 21:49
За месяц Россия выпустила почти 6000 дронов и ракет.
Украинская противовоздушная оборона сбила 89% воздушных целей во время массированных российских атак в июне. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны в четверг, 9 июля.
За месяц Россия выпустила почти 6000 дронов и ракет, из которых украинские силы уничтожили почти 5300.
В частности, было сбито 90% беспилотников типа Шахед, Гербер, Итальмас и др., баллистических ракет - 40%, ракет других типов - 89,4%. Общий уровень перехвата воздушных целей во время массированных вражеских ударов составил 89%.
Отмечается, что наибольшим вызовом остаются баллистические ракеты. Их перехват требует значительного количества ракет РАС-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot.