Иран срочно вывозит нефть после угроз Трампа ввести блокаду портов 9.07.2026, 21:24

Танкер в территориальных водах Ирака после прохождения Ормузского пролива

Фото: REUTERS/Mohammed Aty

Движение танкеров активизировалось.

За последние сутки Иран отправил в море танкеры с примерно 11 млн баррелей нефти на фоне очередного обострения отношений с США и заявлений президента Дональда Трампа о возможном возобновлении блокады иранских портов. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно данным систем отслеживания судов, из иранских портов вышли пять супертанкеров и один танкер класса Suezmax. Четыре судна передавали сигналы о своем местонахождении в Оманском заливе, а еще одно 9 июля находилось вблизи Ормузского пролива.

Движение танкеров активизировалось после того, как американские военные во второй раз за два дня нанесли удары по Ирану в ответ на атаки Тегерана на коммерческие суда. Это поставило под угрозу хрупкую договоренность между странами о деэскалации. Из-за роста напряженности другие операторы стали избегать рискованных маршрутов, а движение через Ормузский пролив практически прекратилось.

Новая волна нестабильности отразилась на мировом нефтяном рынке. 9 июля цены на нефть в Лондоне приближались к 79 долларам за баррель, а за неделю они выросли почти на 9%.

Объем в 11 млн баррелей примерно соответствует еженедельному экспорту иранской нефти до полномасштабного обострения. В то же время пока неизвестно, удастся ли Тегерану найти покупателей на эти поставки.

Ранее на этой неделе десятки миллионов баррелей иранской нефти остались на танкерах после того, как США отменили исключение из санкций, позволявшее Ирану продавать нефть на международном рынке.

Цены на нефть также выросли после обмена ударами между Вашингтоном и Тегераном и возобновления американских ограничений на экспорт иранской нефти.

8 июля Соединенные Штаты сообщили об ударах по более чем 80 целям в Иране после атак на коммерческие суда вблизи Ормузского пролива. В ответ Иран заявил об ударах по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

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