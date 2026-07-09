Тело мужчины без головы нашли на берегу Немана
- 9.07.2026, 20:53
У милиции уже есть зацепки насчет того, что могло произойти.
На берегу реки Неман в Гродно обнаружили тело мужчины без головы.
В ОСВОДе рассказали о поисках его черепа, а в милиции – о возможных причинах смерти.
Спасатели сообщили, что 8 июля после получения официального письма от правоохранителей участок вдоль Немана вблизи улицы Поповича обследовала специальная маневренно-поисковая группа.
По информации ОСВОДа на утро 9 июля, найти череп, который может принадлежать ранее обнаруженному на берегу погибшему, пока не удалось.
Позднее комментарий дали в УВД Гродненского облисполкома. Милиция проводит проверку по факту обнаружения тела и выясняет обстоятельства смерти мужчины.
Предварительно установлено, что погибший не имел определенного места жительства. Есть информация, что он ночевал в канализационной трубе и его тело вымыло обильными ливнями.
С момента смерти, вероятно, прошло более месяца, однако это неокончательный вывод.
По поводу того, что произошло с головой, тоже имеется предположение: она могла отпасть в процессе передвижения тела из-за сильного разложения.
«Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено, в связи с чем криминальная версия произошедшего в настоящее время не рассматривается», – заявили в УВД.
Точная причина смерти и другие детали будут определены по результатам проведения комплекса проверочных мероприятий, отметили в милиции.