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FT: Топливный кризис затронул 50 млн россиян

  • 9.07.2026, 20:47
FT: Топливный кризис затронул 50 млн россиян

Украинские удары вывели из строя до 40% российской нефтепереработки.

Украинские беспилотные удары по российским целям могли вывести из строя от 20% до 40% нефтеперерабатывающих мощностей России. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на оценки аналитиков.

В июне Россия в среднем перерабатывала 4,1 млн баррелей нефти в сутки, что на 28% меньше среднего показателя за последние пять лет и на 35% ниже номинальной мощности.

Украина значительно усилила удары по российской нефтяной инфраструктуре в мае. С тех пор атакам подверглись 10 крупнейших НПЗ страны-агрессора, в частности крупнейшее российское предприятие – Омский НПЗ, расположенный в 2500 км от линии фронта, на долю которого приходится примерно 7% нефтеперерабатывающих мощностей страны.

Дефицит топлива уже затрагивает 50 млн россиян, или 35% населения, свидетельствует анализ FT.

К 8 июля местные власти или продавцы ввели ограничения на продажу топлива в большинстве регионов РФ.

К 25 июня почти 50 российских регионов ввели те или иные ограничения на продажу топлива, в то время как длинные очереди возле АЗС фиксируют по всей стране. В Крыму официально действует режим чрезвычайной ситуации, а бензин продают только по электронным талонам.

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