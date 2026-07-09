В финале Уимблдона впервые в истории встретятся две теннисистки из Чехии 9.07.2026, 20:42

Каролина Мухова

Фото: sport5.by

Линда Носкова сразится с Каролиной Муховой.

Чешская теннисистка Линда Носкова (12-я ракетка мира) стала второй финалисткой Уимблдона-2026.

В полуфинальном матче она уверенно обыграла 13-ю ракетку мира украинку Марту Костюк со счетом 6:4, 6:4.

Для 21-летней чешки, посеянной на турнире под девятым номером, это первый финал турнира «Большого шлема» в карьере. Ранее ее лучшим результатом был четвертьфинал Australian Open-2024.

В финале Носкова встретится со своей соотечественницей Каролиной Муховой (10-й номер посева), которая ранее обыграла американку Коко Гауфф.

Впервые в истории турниров «Большого шлема» в финале женского одиночного разряда встретятся две теннисистки из Чехии. Также это будет первый финал с участием двух теннисисток из одной страны с US Open-2017, когда американка Слоан Стивенс победила соотечественницу Мэдисон Киз.

Финал Уимблдона в женском одиночном разряде состоится 11 июля.

Уимблдон, общий призовой фонд которого составляет £64,2 млн, продлится до 12 июля.

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