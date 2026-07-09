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России грозит потеря урожая зерна из-за нехватки дизеля

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  • 9.07.2026, 20:27
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России грозит потеря урожая зерна из-за нехватки дизеля

Ситуация критическая.

Уборочная кампания 2026 года превращается в кошмар для российских фермеров, которые сталкиваются с дефицитом дизельного топлива, ограничениям на его продажу и ростом цен.

Особенно остро дефицит солярки для комбайнов и другой техники ощущается в ключевых, южных регионах — Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, которые обеспечивают пятую часть всего урожая зерна, сообщает Forbes со ссылкой на участников рынка.

На Кубани солярку можно найти на федеральной трассе М4, а люди вынуждены ночевать в АЗС в ожидании бензовозов, рассказал изданию работающий в регионе фермер. При этом на заправках установлены лимиты — 100 или 200 литров в одни руки, тогда как один комбайн за смену расходует до 300 литров топлива. «Многие не рискуют выезжать на уборку без уверенности в подвозе топлива на поле», — рассказывает собеседник Forbes.

В Крыму, который стал эпицентром топливного бедствия, техника «просто стоит без движения», сообщил представитель работающий на полуострове организации. В Ростовской области, которая ежегодно собирает около 10 млн тонн зерна, фермеры уже говорят о возможной потере до 15% урожая, рассказывает директор практики управленческого консалтинга группы «Деловой профиль» Владимир Поклад.

Из-за ударов по нефтезаводам, которым за последние два месяца подверглись все из топ-10 крупнейших НПЗ, производство дизтоплива в России обвалилось почти на 40%, а загрузка нефтепереработки откатилась на минимумы с начала 2000-х. В Свердловской области ситуация критическая, сказал Forbes сотрудник регионального сельхозпредприятия. «Запасы топлива есть на месяц, что потом — никто не знает. Пока чиновники лишь составляют бесконечное количество таблиц с графиками потребностей и возможностей по топливу, и все, — сетует он. — Все понимают, что если не убрать урожай, то будет кошмар. Но никто не понимает, как именно помочь».

В Якутии действуют ограничения — до 200 л дизтоплива на руки. Но огромные территории республики не позволяют производителям «гонять» тракторы и другую технику за 200-300 км за объемом топлива, которого едва хватит на день работ, жалуется исполнительный директор Ассоциации «Народный фермер Саха» Майя Гуляева.

Для мелких и средних хозяйств, не имеющих собственных топливных резервов, ситуация еще хуже. «Запасы дизеля покрывают лишь 14 дней полевых работ, вынуждая закупать топливо на спотовом рынке по завышенным ценам», — говорит Поклад.

Проблема с топливом усугубляется тем, что при уборке урожая надо уложиться буквально за неделю — 10 дней с того момента, как зерно созрело, отмечает директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов: если не успеть, оно начнет осыпаться, а если пойдут дожди, уборочные комбайны просто не смогут выйти в поле.

Уборочная кампания-2026 уже существенно отстает от прошлогодней: на 1 июля обмолочено 1,3-1,5 млн га, что в три раза меньше показателей аналогичного периода прошлого года — 4,2-4,6 млн га. Но это произошло в первую очередь из-за погодного фактора, и этот момент может быть нивелирован к концу уборки, считает Сизов.

По итогам года «Совэкон» прогнозирует урожай пшеницы на уровне 88,9 млн тонн — на 2,5% ниже прошлогоднего.

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