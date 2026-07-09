Почти 70% россиян заявили, что боятся жизни на пенсии из-за нехватки денег 12 9.07.2026, 20:03

Опрос.

Около 70% россиян беспокоятся о том, как будут жить после выхода на пенсию, причем 31% оценивает свои переживания как «очень сильные». Об этом свидетельствуют результаты всероссийского телефонного опроса компании Russian Field, проведенного с 26 мая по 2 июня среди 1,6 тыс. респондентов, на которые обратил внимание «Коммерсантъ». Основной причиной тревоги подавляющее большинство респондентов назвали риск нехватки денег. Сильнее всего за свое будущее после выхода на пенсию переживают женщины — 74% против 61% мужчин. 80% опрошенных объяснили свои опасения низким размером пенсий, возможной бедностью, инфляцией, ростом стоимости коммунальных услуг и продуктов. Еще 20% больше всего беспокоят возможное ухудшение здоровья, дорогостоящее лечение, лекарства и медицинские услуги.

Для комфортной жизни на пенсии россияне в среднем считают необходимым доход в 79,7 тыс. рублей в месяц. Однако накопления есть лишь у 38% опрошенных, тогда как 60% признались, что вовсе не имеют сбережений. Почти треть опрошенных (31%) рассказали, что не откладывают на пенсию, потому что им просто не хватает денег. Еще 16% считают, что в этом нет необходимости, а по 9% либо не верят, что доживут до пенсии, либо опасаются, что инфляция обесценит накопления. Лишь 6% уверены, что государственных пенсионных выплат им будет достаточно.

В результате только 16% россиян рассчитывают жить исключительно на пенсию, тогда как 68% намерены продолжать работать и после достижения пенсионного возраста.

По данным Росстата за первые пять месяцев 2026 года, в мае средний размер назначенной пенсии составил 25 400 рублей — на 8,3% больше, чем годом ранее. При этом реальный размер пенсий с учетом инфляции вырос лишь на 2,8%. В среднем за январь–май пенсия составляла 25 318 рублей, а ее реальный размер увеличился на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно опросу SuperJob, россияне считают «достойной» пенсию в среднем в 53 500 рублей в месяц — более чем вдвое выше фактических выплат. Самые скромные ожидания у людей 18–35 лет (50 800 рублей), тогда как респонденты предпенсионного возраста рассчитывают на 56 200 рублей. Среди крупных городов самые высокие запросы зафиксированы в Москве (57 900 рублей) и Санкт-Петербурге (57 600 рублей).

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