В Минске простились с сооснователем «Песняров» Владиславом Мисевичем 9.07.2026, 19:48

Владислав Мисевич

Фото: nashaniva.com

Заслуженный артист Беларуси скончался 6 июля на 82-м году жизни.

Заслуженный артист Беларуси Владислав Мисевич скончался 6 июля на 82-м году жизни. Причиной смерти, по информации коллег, стал оторвавшийся тромб после вечерней прогулки на роликах. Гражданская панихида состоялась в Минске в четверг, 9 июля, в ритуальном зале на улице Ольшевского, передает «Онлайнер».

Фото: people.onliner.by

Фото: people.onliner.by

Владислав Мисевич родился 8 мая 1945 года в Оренбурге. В Беларусь он попал в 1964-м благодаря срочной службе: парня распределили в образцово-показательный оркестр Белорусского военного округа. Буквально через год в минском Доме офицеров молодой музыкант познакомился с Владимиром Мулявиным. Эта встреча, по сути, стала судьбоносной: вместе они стояли у истоков создания ансамбля «Песняры» (изначально «Лявоны»), впоследствии ставшего легендарным.

В 1970 году Владислав Мисевич и Владимир Мулявин спели «Рушники» дуэтом. На редких архивных кадрах видно, как они, совсем еще молодые, стоят плечом к плечу и выводят лирические куплеты. В золотом составе ВИА музыкант выступал с 1968 по 1992 год, а после ненадолго вернулся в коллектив в 1998-м.

После раскола в «Песнярах» Владислав Людвигович создал группу «Белорусские Песняры», которую покинул в 2021 году.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com