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В Минске простились с сооснователем «Песняров» Владиславом Мисевичем

  • 9.07.2026, 19:48
В Минске простились с сооснователем «Песняров» Владиславом Мисевичем
Владислав Мисевич
Фото: nashaniva.com

Заслуженный артист Беларуси скончался 6 июля на 82-м году жизни.

Заслуженный артист Беларуси Владислав Мисевич скончался 6 июля на 82-м году жизни. Причиной смерти, по информации коллег, стал оторвавшийся тромб после вечерней прогулки на роликах. Гражданская панихида состоялась в Минске в четверг, 9 июля, в ритуальном зале на улице Ольшевского, передает «Онлайнер».

Фото: people.onliner.by
Фото: people.onliner.by

Владислав Мисевич родился 8 мая 1945 года в Оренбурге. В Беларусь он попал в 1964-м благодаря срочной службе: парня распределили в образцово-показательный оркестр Белорусского военного округа. Буквально через год в минском Доме офицеров молодой музыкант познакомился с Владимиром Мулявиным. Эта встреча, по сути, стала судьбоносной: вместе они стояли у истоков создания ансамбля «Песняры» (изначально «Лявоны»), впоследствии ставшего легендарным.

В 1970 году Владислав Мисевич и Владимир Мулявин спели «Рушники» дуэтом. На редких архивных кадрах видно, как они, совсем еще молодые, стоят плечом к плечу и выводят лирические куплеты. В золотом составе ВИА музыкант выступал с 1968 по 1992 год, а после ненадолго вернулся в коллектив в 1998-м.

После раскола в «Песнярах» Владислав Людвигович создал группу «Белорусские Песняры», которую покинул в 2021 году.

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