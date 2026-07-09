Что могут ввезти в Беларусь иностранцы без пошлины 9.07.2026, 21:12

Есть важное условие.

Лето – высокий сезон не только для въездного туризма, но и для визитов на родину белорусов с иностранными паспортами. Платить пошлину им не придется, если соблюдать ряд несложных правил.

Какие товары без уплаты пошлины могут ввезти в Беларусь родственники и иностранные граждане, напомнили белорусские таможенники.

С нулевой пошлиной можно ввезти товары, которые входят в утвержденный решением Совета ЕЭК №107 перечень. К ним относятся:

одежда, обувь, предметы личной гигиены

мобильные телефоны, портативные персональные компьютеры и планшеты

детские коляски и сиденья

принадлежности для спорта, туризма и т.д.

Главное условие для беспошлинного ввоза таких вещей – признаки износа и не превышающее лимит количество, также установленное решением ЕЭК №107. Например, иностранец может беспошлинно ввезти в страну до двух мобильных телефонов в течение календарного года.

Личные вещи в допустимом количестве декларировать не нужно, отметили в комитете. Однако при желании сделать это можно в красном коридоре при пересечении границы.

Белорусам для личного пользования бесплатно можно ввозить не более 3 л алкоголя. Однако напиток со словом "безалкогольный" в названии не должен подпадать под эти нормы.

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