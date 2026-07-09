Польша вывела разведывательный спутник на орбиту
- 9.07.2026, 21:39
В ближайшее время спутник пройдет серию испытаний.
Польша запустила первый спутник национальной военной программы оптической разведки MikroGlob. Аппарат PIRX-1 вывели на низкую околоземную орбиту в рамках миссии SpaceX Transporter-17. Об этом сообщил Военно-издательский институт при Министерстве обороны Польши (WIW).
В ближайшее время спутник пройдет серию испытаний. Только после успешного завершения проверок он начнет полноценную работу.
В Минобороны отметили, что запуск PIRX-1 является важным этапом в создании независимой системы спутниковой разведки для Вооруженных сил страны.
В рамках программы MikroGlob планируют сформировать группировку из четырех оптоэлектронных микроспутников. Они позволят польской армии самостоятельно получать снимки поверхности Земли, необходимые для оперативной разведки, мониторинга ситуации и планирования военных действий.
Кроме MikroGlob, Польша развивает еще две военные космические программы. В рамках проекта MikroSAR страна создает группировку из шести радиолокационных спутников, четыре из которых уже находятся на орбите и используются военными.
Также Варшава реализует программу Poleos, в рамках которой в 2027 году планирует запустить два больших спутника наблюдения.