Польша вывела разведывательный спутник на орбиту 9.07.2026, 21:39

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В ближайшее время спутник пройдет серию испытаний.

Польша запустила первый спутник национальной военной программы оптической разведки MikroGlob. Аппарат PIRX-1 вывели на низкую околоземную орбиту в рамках миссии SpaceX Transporter-17. Об этом сообщил Военно-издательский институт при Министерстве обороны Польши (WIW).

В ближайшее время спутник пройдет серию испытаний. Только после успешного завершения проверок он начнет полноценную работу.

В Минобороны отметили, что запуск PIRX-1 является важным этапом в создании независимой системы спутниковой разведки для Вооруженных сил страны.

В рамках программы MikroGlob планируют сформировать группировку из четырех оптоэлектронных микроспутников. Они позволят польской армии самостоятельно получать снимки поверхности Земли, необходимые для оперативной разведки, мониторинга ситуации и планирования военных действий.

Кроме MikroGlob, Польша развивает еще две военные космические программы. В рамках проекта MikroSAR страна создает группировку из шести радиолокационных спутников, четыре из которых уже находятся на орбите и используются военными.

Также Варшава реализует программу Poleos, в рамках которой в 2027 году планирует запустить два больших спутника наблюдения.

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