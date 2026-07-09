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Словения объявила о новом пакете поддержки Украины

  • 9.07.2026, 22:11
Словения объявила о новом пакете поддержки Украины

Страна выделит 50 млн долларов на закупку американского оружия.

После саммита НАТО в Анкаре министр иностранных и европейских дел Словении Тоне Кайзер сообщил о выделении 50 млн долларов на программу PURL, предусматривающую закупку американского оружия.

По его словам, кроме того, Словения профинансирует строительство трех укрытий гражданской защиты.

«На заседании Совета НАТО-Украина я подтвердил постоянную поддержку Украины со стороны Словении. Словения дополнительно выделит $50 млн на инициативу PURL, а также будет софинансировать строительство трех укрытий гражданской защиты», — написал он.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил Словению за непоколебимую поддержку и солидарность.

«Мы высоко ценим решение Словении выделить дополнительные 50 миллионов долларов на инициативу PURL и софинансировать строительство трех укрытий гражданской защиты. Такая ощутимая помощь укрепляет устойчивость Украины и демонстрирует долгосрочное обязательство поддерживать наш народ», — написал он в соцсети Х.

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