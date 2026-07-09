Словения объявила о новом пакете поддержки Украины
- 9.07.2026, 22:11
Страна выделит 50 млн долларов на закупку американского оружия.
После саммита НАТО в Анкаре министр иностранных и европейских дел Словении Тоне Кайзер сообщил о выделении 50 млн долларов на программу PURL, предусматривающую закупку американского оружия.
По его словам, кроме того, Словения профинансирует строительство трех укрытий гражданской защиты.
«На заседании Совета НАТО-Украина я подтвердил постоянную поддержку Украины со стороны Словении. Словения дополнительно выделит $50 млн на инициативу PURL, а также будет софинансировать строительство трех укрытий гражданской защиты», — написал он.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил Словению за непоколебимую поддержку и солидарность.
«Мы высоко ценим решение Словении выделить дополнительные 50 миллионов долларов на инициативу PURL и софинансировать строительство трех укрытий гражданской защиты. Такая ощутимая помощь укрепляет устойчивость Украины и демонстрирует долгосрочное обязательство поддерживать наш народ», — написал он в соцсети Х.