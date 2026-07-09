Reuters: В Мали атаковали колонну с более чем 200 бойцами Африканского корпуса РФ 2 9.07.2026, 22:01

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Африканский корпус состоит из бывших бойцов группы «Вагнера».

В четверг, 9 июля, на севере Мали было атаковано колонну, перевозившую малийских военных и бойцов российского военизированного формирования Африканский корпус.

Об этом агентству Reuters сообщили три источника в сфере безопасности и представитель одной из вооруженных группировок.

По словам одного из источников, колонна перевозила более 200 российских бойцов и свыше 100 малийских военнослужащих. На той же неделе, по данным того же источника, аналогичному нападению подверглась другая военная колонна, направлявшаяся на север.

Колонна направлялась к северному городу Анефис, где бои продолжаются с субботы, 4 июля, когда на позиции малийской армии по всей стране напали группировка Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин (JNIM), связанная с Аль-Каидой, и повстанческая группировка туарегов Фронт освобождения Азавада (FLA). Колонна попала под обстрел рано утром в четверг.

Ответственность за нападение взял на себя представитель FLA. Остается неясным, участвовала ли в нападении также группировка JNIM. Представитель малийских военных не ответил на запрос о комментарии.

По данным трех источников, авиационную поддержку в ходе боя оказал соседний Нигер — союзник Мали. Связаться с военным командованием Нигера не удалось.

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