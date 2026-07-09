закрыть
9 июля 2026, четверг, 22:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Reuters: В Мали атаковали колонну с более чем 200 бойцами Африканского корпуса РФ

2
  • 9.07.2026, 22:01
  • 1,274
Reuters: В Мали атаковали колонну с более чем 200 бойцами Африканского корпуса РФ

Африканский корпус состоит из бывших бойцов группы «Вагнера».

В четверг, 9 июля, на севере Мали было атаковано колонну, перевозившую малийских военных и бойцов российского военизированного формирования Африканский корпус.

Об этом агентству Reuters сообщили три источника в сфере безопасности и представитель одной из вооруженных группировок.

По словам одного из источников, колонна перевозила более 200 российских бойцов и свыше 100 малийских военнослужащих. На той же неделе, по данным того же источника, аналогичному нападению подверглась другая военная колонна, направлявшаяся на север.

Колонна направлялась к северному городу Анефис, где бои продолжаются с субботы, 4 июля, когда на позиции малийской армии по всей стране напали группировка Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин (JNIM), связанная с Аль-Каидой, и повстанческая группировка туарегов Фронт освобождения Азавада (FLA). Колонна попала под обстрел рано утром в четверг.

Ответственность за нападение взял на себя представитель FLA. Остается неясным, участвовала ли в нападении также группировка JNIM. Представитель малийских военных не ответил на запрос о комментарии.

По данным трех источников, авиационную поддержку в ходе боя оказал соседний Нигер — союзник Мали. Связаться с военным командованием Нигера не удалось.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров
Формула окончательной победы Украины
Формула окончательной победы Украины Валерий Чалый