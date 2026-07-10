По каким правилам будут массово трудоустраивать узбеков в Беларуси 10.07.2026, 3:29

В Минтруда пояснили.

Беларусь и Узбекистан подписали межправительственное соглашение об организованном наборе и трудоустройстве граждан Узбекистана для временной работы в Беларуси. Документ подписали министр труда и социальной защиты Беларуси Андрей Лобович и министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов, сообщила пресс-служба Минтруда.

Соглашение предусматривает создание официального механизма, который будет регулировать привлечение работников из Узбекистана и помогать белорусским работодателям закрывать дефицит кадров.

Согласно новому порядку, узбекская сторона будет заниматься подбором кандидатов в соответствии с требованиями белорусских работодателей. При отборе будут учитываться профессиональная квалификация, опыт работы, состояние здоровья и другие необходимые условия. После согласования кандидатур стороны будут заранее согласовывать проекты трудовых договоров еще до приезда работников в Беларусь.

Также Агентство миграции при Кабинете министров Узбекистана берется организовать предвыездную подготовку. Будущих работников познакомят с условиями труда и проживания, белорусским законодательством, правилами пребывания в стране, а также с ее культурой и традициями.

В случае, если гражданин Узбекистана нарушит законодательство Беларуси или не будет соответствовать квалификационным требованиям работодателя, его возвращение на родину будет организовано за счет узбекской стороны.

Белорусские работодатели, в свою очередь, будут заключать договоры с уполномоченной организацией, согласовывать кандидатуры работников, оформлять необходимые разрешения и подписывать с ними трудовые договоры.

В белорусском Министерстве труда отмечают, что новый механизм должен сделать привлечение иностранных работников более прозрачным, организованным и удобным как для работодателей, так и для самих трудовых мигрантов.

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