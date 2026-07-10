закрыть
10 июля 2026, пятница, 3:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

По каким правилам будут массово трудоустраивать узбеков в Беларуси

  • 10.07.2026, 3:29
По каким правилам будут массово трудоустраивать узбеков в Беларуси

В Минтруда пояснили.

Беларусь и Узбекистан подписали межправительственное соглашение об организованном наборе и трудоустройстве граждан Узбекистана для временной работы в Беларуси. Документ подписали министр труда и социальной защиты Беларуси Андрей Лобович и министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов, сообщила пресс-служба Минтруда.

Соглашение предусматривает создание официального механизма, который будет регулировать привлечение работников из Узбекистана и помогать белорусским работодателям закрывать дефицит кадров.

Согласно новому порядку, узбекская сторона будет заниматься подбором кандидатов в соответствии с требованиями белорусских работодателей. При отборе будут учитываться профессиональная квалификация, опыт работы, состояние здоровья и другие необходимые условия. После согласования кандидатур стороны будут заранее согласовывать проекты трудовых договоров еще до приезда работников в Беларусь.

Также Агентство миграции при Кабинете министров Узбекистана берется организовать предвыездную подготовку. Будущих работников познакомят с условиями труда и проживания, белорусским законодательством, правилами пребывания в стране, а также с ее культурой и традициями.

В случае, если гражданин Узбекистана нарушит законодательство Беларуси или не будет соответствовать квалификационным требованиям работодателя, его возвращение на родину будет организовано за счет узбекской стороны.

Белорусские работодатели, в свою очередь, будут заключать договоры с уполномоченной организацией, согласовывать кандидатуры работников, оформлять необходимые разрешения и подписывать с ними трудовые договоры.

В белорусском Министерстве труда отмечают, что новый механизм должен сделать привлечение иностранных работников более прозрачным, организованным и удобным как для работодателей, так и для самих трудовых мигрантов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров
Формула окончательной победы Украины
Формула окончательной победы Украины Валерий Чалый