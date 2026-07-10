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Взрывы прогремели вблизи иранского города Бушер

  • 10.07.2026, 2:03
Взрывы прогремели вблизи иранского города Бушер

США и Иран обмениваются ударами.

Звуки взрывов слышны в окрестностях городов Конарак, Чогадек и Бушер, сообщает иранское агентство Mehr. Неподалеку от последнего находится АЭС, на которой работают сотрудники Росатома.

Информации о том, что именно взорвалось, есть ли пострадавшие или разрушения, пока нет. В то же время распространялись сообщения о взрывах на острове Харк (ключевой нефтяной хаб Ирана), однако Mehr называет их ложными.

На протяжении уже почти двух суток США и Иран обмениваются ударами. Вашингтон значительно усилил интенсивность атак, говорили источники Axios. Несколько часов назад иранские СМИ уже сообщали об американских ударах по АЭС «Бушер» и военной базе Чогадек. Американская сторона это не комментировала.

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