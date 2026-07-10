Это только цветочки Дмитрий Чернышев

10.07.2026, 8:06

Дмитрий Чернышев

Чтобы понять, что ждет Россию через пару месяцев, достаточно посмотреть на Крым.

Ошибка многих россиян состоит в том, что они воспринимают нынешнюю ситуацию с бензином как некий эксцесс и исключение из правил. Сейчас, дескать, что-нибудь придумаем. А ведь это только начало. А дальше ситуация будет только ухудшаться. Чтобы понять, что ждет Россию через пару месяцев, достаточно посмотреть на Крым — электричество на два часа в день, бензина нет, работы нет, с водой перебои.

Дело в том, что количество украинских дронов очень быстро увеличивается. Они выводят из строя все НПЗ в России, они уже устроили Цусимское побоище российским танкерам в Азовском море, они выносят всю фронтовую логистику. А потом они возьмутся за новые цели и прежде всего за военно-промышленную базу. Предприятия, производящие ракеты, дроны, боеприпасы, бронетехнику, оптику и электронику — гореть будет всё.

Россию вообще оставят без денег — следующий удар будет нанесен и по другим источникам валютной выручки, финансирующим войну: экспортные узлы, перекачка, переработка газа. Не будет не только нефти, но и газа. Россияне, радовавшиеся Холодомору в Украине, готовы ли вы к холодной зиме без отопления? Буржуйку домой купили? «А зима будет большая». А впереди еще множество техногенных катастроф в России — инфраструктуру не ремонтировали годами, все деньги шли на войну.

Ждите ударов по складам и логистике. Крупные узлы хранения, железнодорожные станции и транспортные развязки. Сейчас в Украине нет гражданского авиасообщения — его не будет и в России.

Пока дронов мало, приходится выбирать единичные цели. Когда их становится много, возможен переход от точечных ударов к распределенному, одновременному давлению по множеству объектов. А на подходе еще и украинская баллистика.

Топливный кризис — это только цветочки. А впереди еще страшнейший банковский кризис. Как Мадуро в Венесуэле прятал свои долги, так и Путин пытается убедить всех, что у страны еще есть ресурсы, хотя фактически Россия уже страна-банкрот.

Высокая ставка Центробанка убивает на корню любой бизнес, а попытка ее снижения сразу раскрутит маховик гиперинфляции. Вы ведь понимаете, что талоны на бензин — это только начало? Ждите талоны на продукты. Вы ведь понимаете, что Россия уже проиграла эту войну и с каждым днем только увеличивает цену своего поражения? И весь этот ужас продолжается только по прихоти одного человека.

Дмитрий Чернышев, Telegram

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