закрыть
10 июля 2026, пятница, 9:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Источник досады для Путина

  • Леонид Швец
  • 10.07.2026, 8:33
  • 2,612
Источник досады для Путина
Фото: Getty Images

Война уходит на новый круг, еще более ожесточенный.

Прилеты баллистики по Киеву становятся нормой. Атака на Омский НПЗ – показатель возросших возможностей украинских дипстрайков. В боксе сказали бы, что бой выходит на поздние раунды, когда уморенные и расквашенные бойцы упирают на силу удара, чтобы уложить, наконец, противника, и черт с ней, с защитой. Вот только в этой войне никто не может сказать, сколько еще раундов впереди, и защита – предмет неутомимых забот, не всегда успешных.

К лету 2026 года цена войны для России заметно выросла, ключевое слово – «заметно». Повсеместные, от Москвы до самых до окраин, проблемы с горючим скрыть невозможно, как невозможно дать населению ответ, когда эти неприятности закончатся. Прилеты в Омск, а перед этим – в Тюмень, показывают, что все будет только ухудшаться, расстояния больше ничего не гарантируют.

Омский НПЗ, самый крупный в России, выбивается из длинного ряда пораженных объектов не только из-за его выдающейся производительности и рекордной дальности полета БПЛА. При уже имеющемся остром дефиците горючего выпадение 7–8% нефтепереработки в стране будет ощутимо, и прежде всего для востока России, где не существует возможности заместить выбывшие мощности, которые в последнее время в значительной степени работали на замещение выбывших на западе. То, что налаженных поставок Омского завода лишаются страны Центральной Азии и Монголия, – это отдельная интересная тема.

Неспособность прикрыть стратегические инфраструктурные объекты на растущую глубину по всей огромной стране и поддержать базовое жизнеобеспечение в небольшом, но «священном» Крыму, якобы превращенном в неприступную крепость, выявляют беспомощность российской власти явным, принципиально не скрываемым образом. И это для Путина источник жгучей досады. Не топливный кризис сам по себе, не тысячи трупов на фронте при отсутствии сколько-нибудь значимого продвижения, не проблемы с пустым бюджетом и заглохшей экономикой, а вот это указание на его, вождя, импотенцию, утрату способности поддерживать иллюзию нормальности и веру в свой неизменный фарт. Не то чтобы царь, выходит, ненастоящий, он сдувшийся, обмякший, особенно на контрасте с непомерными притязаниями, будто превращавшими его в фигуру грандиозных исторических масштабов.

Издевательский свист легитимности, вытекающей в дырку войны, подталкивает Путина к поиску средств быстрого исправления ситуации. Самые отбитые от него требуют вдарить ядеркой, но в этом случае последующие неприятности для России сильно перевешивают сомнительные достижения: чтобы плюнуть в Пекин, нужен самоубийственный уровень неадекватности. С мобилизацией та же проблема. Даже осенью 2022 года, когда денег было завались, а война все еще казалась «СВО», эта затея перенапрягла и переполошила Россию и была быстро свернута. Решили обойтись зэками и контрактниками. С тех пор деньги кончились, война из пехотно-танковой превратилась в дроновую, про килл-зону слышали в самых далеких селеньях Тывы и Заполярья, и визгу в случае мобилизации будет гарантированно много, а шерсти не будет вообще – слезет и оставшаяся.

В этих условиях русским остается уповать на единственный оставшийся козырь – баллистику. Украина своей пока не располагает, а сбивать российскую нередко оказывается нечем. Вот же спасительное преимущество! Сейчас все будет брошено на его наращивание. Лупить, лупить и лупить. Увеличение производства ракет дополняется переключением с традиционных «дыр-дыр» Shahed на реактивные дроны, сбивать которые сильно сложнее.

Эта задача потребует серьезного увеличения и без того непомерных расходов. Дефицит российского бюджета за первые пять месяцев 2026 года уже вырос до 6 трлн руб., превысив целевой показатель на весь год на 60%. Госдума в июне дала правительству право увеличить расходы и наращивать государственный долг выше лимитов, которые установлены законом о бюджете. Экономика еще больше скособочивается из-за новых порций вбрасываемых денег в неэффективное военное производство и давления цен на горючее, возгоняющих инфляцию, и из-за высокой ставки Центробанка, призванной от этой инфляции спасать. И это только середина года, а что будет в 2027-м – лучше вообще не задумываться, чтобы раньше времени не поседеть.

Прошлогодняя надежда россиян на Трампа-миротворца не оправдалась, в 2026-м нехорошо побледнела, а после заявлений американского президента на саммите НАТО в Анкаре о помощи Украине, не приходя в себя, умерла. Нынешняя эскалация носит откровенные черты отчаяния со стороны Кремля. Картины разрушительных ударов по Киеву и другим украинским городам, видимо, должны как-то компенсировать нарастающую тревогу от осознания сваливания в пропасть, но, скорей, ее только неприятно иллюстрируют и дополнительно нагнетают, ведь в них ничто не указывает на скорое завершение кошмара, наоборот. Еще и Дмитрий Песков заговорил, что теперь-то, наконец, речь идет о настоящей войне, ведь в нее «втянулись страны Запада». Вот утешил так утешил.

Совсем разное настроение у украинцев и россиян при вхождении на новый круг эскалации. «Ми встоїмо, Москва – ляже», – заверяет нас Мадяр, рапортуя о новом списке уничтоженных целей, одной жирнее другой. Путин пытается приободрить своих взятием Константиновки, про которую не все знают, где она есть, но все знают – и он знает – пока не взята. Асимметрия слова и дела нарастает, как и разница между верой в свои силы у нас и у них. Война продолжается, очень тяжело, но уже заметно иначе.

Леонид Швец, slovoidilo.ua

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров
Формула окончательной победы Украины
Формула окончательной победы Украины Валерий Чалый