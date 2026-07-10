закрыть
10 июля 2026, пятница, 9:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусский банк повысил комиссию за прием наличных в три раза

1
  • 10.07.2026, 8:55
Белорусский банк повысил комиссию за прием наличных в три раза

Речь о приеме наличных российских рублей.

Банк ВТБ (Беларусь) c 10 августа резко повысил комиссию за пополнение наличными счетов физлиц-нерезидентов в российских рублях. Как сообщили в банке, ее размер составит 15%, пишет office life.

Причем нововведение касается как обычных текущих счетов в российской валюте, так и счетов, доступ к которым обеспечивается с использованием банковской платежной карты.

В других валютах комиссия за зачисление средств физлицам-нерезидентам составит 5%. Ранее комиссия по российским рублям в Банке ВТБ (Беларусь) составляла 5%.

Технобанк и МТБанк также подняли плату за прием наличных российских рублей до 15% от суммы зачисления. В июне большинство крупных белорусских банков начали вводить комиссии за прием наличной российской валюты.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров
Формула окончательной победы Украины
Формула окончательной победы Украины Валерий Чалый