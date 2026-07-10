Белорусский банк повысил комиссию за прием наличных в три раза 1 10.07.2026, 8:55

Речь о приеме наличных российских рублей.

Банк ВТБ (Беларусь) c 10 августа резко повысил комиссию за пополнение наличными счетов физлиц-нерезидентов в российских рублях. Как сообщили в банке, ее размер составит 15%, пишет office life.

Причем нововведение касается как обычных текущих счетов в российской валюте, так и счетов, доступ к которым обеспечивается с использованием банковской платежной карты.

В других валютах комиссия за зачисление средств физлицам-нерезидентам составит 5%. Ранее комиссия по российским рублям в Банке ВТБ (Беларусь) составляла 5%.

Технобанк и МТБанк также подняли плату за прием наличных российских рублей до 15% от суммы зачисления. В июне большинство крупных белорусских банков начали вводить комиссии за прием наличной российской валюты.

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