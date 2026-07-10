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Осьминоги «поумнели» вопреки законам эволюции

  • 10.07.2026, 8:46
Осьминоги «поумнели» вопреки законам эволюции

Долгое время биологи придерживались гипотезы «социального мозга».

Ученые выяснили, что большой мозг у животных может развиваться не только благодаря социальной жизни. Исследование, опубликованное в журнале iScience, показало, что интеллект осьминогов, кальмаров и каракатиц, вероятно, сформировался по совершенно иному эволюционному пути.

Долгое время биологи придерживались гипотезы «социального мозга». Согласно ей, крупный мозг возникает у животных, живущих в сложных сообществах, поскольку им приходится запоминать множество социальных связей и взаимодействий. Эта закономерность хорошо описывает эволюцию приматов, китов, дельфинов, волков и некоторых птиц.

Однако головоногие моллюски не вписываются в эту модель. Большинство осьминогов ведут одиночный образ жизни, не заботятся о потомстве и нередко проявляют агрессию к сородичам. Тем не менее они обладают одним из самых крупных мозгов среди беспозвоночных и демонстрируют сложное поведение, включая использование орудий, решение задач и обучение.

Международная группа исследователей проанализировала данные о 79 видах головоногих моллюсков и пришла к выводу, что размер их мозга гораздо сильнее связан не с социальностью, а со средой обитания. Самым крупным мозгом обладали виды, живущие на морском дне и мелководье, где окружающая среда более разнообразна, а поиск пищи требует постоянного обучения и принятия сложных решений.

При этом у более социальных видов — кальмаров и каракатиц — ученые не обнаружили связи между размером мозга и уровнем социального поведения.

Авторы считают, что результаты поддерживают гипотезу «культурного мозга». Согласно ей, увеличение мозга происходит не только для общения с сородичами, но и для накопления знаний об окружающей среде и решения сложных практических задач.

Исследователи подчеркивают, что работа основана на сравнительном анализе и не доказывает причинно-следственную связь. Тем не менее она показывает, что эволюция интеллекта могла идти разными путями, а сложная социальная жизнь — лишь один из возможных факторов появления большого мозга.

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