Олимпийский комитет РФ фактически признал Крым украинским 1 10.07.2026, 8:28

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Z-блогеры негодуют.

Провоенные блогеры обвинили главу Олимпийского комитета России и министра спорта Михаила Дегтярёва в предательстве из-за того, что ОКР исключил из своего устава упоминания оккупированных украинских территорий — «ДНР», «ЛНР», Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма. Это изменение стало условием для снятия санкций Международным олимпийским комитетом, который 7 июля временно восстановил членство ОКР, пишет The Moscow Times.

«Олимпийский комитет России отказался от части территорий страны, чтобы жирно и красиво тусоваться на Олимпиадках», — написал пропагандист Дмитрий Стешин. Z-блогер Юрий Линдре заявил, что ОКР «признал спортивную юрисдикцию Украины над внесенными в Конституцию России регионами». Другой провоенный автор Кирилл Федоров добавил: «Российские чиновники решили отказаться от целостности России». «Дегтярёв, чей Крым?», — задал министру вопрос Z-канал Verum Regnum.

Сам Дегтярёв, комментируя критику в эфире «Соловьев Live», назвал обвинения «ерундой, ложью и провокацией» и заверил, что «ни от каких территорий мы не отказывались». По его словам, олимпийские советы в регионах — это «обычно два-три человека-активиста» и их упразднение «никого особо не взволновало». Он также пояснил, что ОКР привел структуру в соответствие с уставом, оставшись союзом федераций по видам спорта, и его основная задача — отстаивать интересы спортсменов на международной арене.

Решение МОК, однако, пока не гарантирует возвращения российских команд во все виды спорта. ФИФА и УЕФА, например, заявили, что проанализируют ситуацию, прежде чем принимать решения — отстранение российских футбольных клубов и сборной, таким образом, сохранится. При этом в отдельных видах спорта российские спортсмены теперь могут получить допуск к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе, хотя МОК по-прежнему не будет проводить свои мероприятия в России, а вопрос демонстрации флага и гимна пока останется открытым.

Отстранение ОКР, введенное в 2023 году из-за включения в состав комитета олимпийских советов оккупированных регионов, сняли после того, как российская сторона письменно подтвердила, что не ведет деятельность на этих территориях и не признает их спортивные организации своими.

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