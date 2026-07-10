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Когда белорусы смогут насладиться летом

  • 10.07.2026, 8:05
Когда белорусы смогут насладиться летом

Радостная новость нас ждет с начала новой недели.

Синоптики не устают повторять, что в 1980-х начался период потепления. Белорусы шутят: это означает, что одеваться в июле надо также тепло, как и в марте. Например, в Минске, что 9 марта, что 9 июля было одинаково тепло - плюс 12. Холодный июль злит, заставляя менять планы и сокрушаться, что пол-лета прошло, а по-настоящему стабильной летней погоды как не было, так и нет, пишет «Комсомолка».

Столбик термометра после дикой жары за 35, а где-то и за 40 градусов упал более чем на 20 градусов. А ведь июль считается в Беларуси самым теплым летним месяцем. Приходится мириться с тем, что Беларусь накрыл циклон «Бернадетт».

Начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Марина Грицкевич на вопрос, когда уже можно будет насладиться летом, ответила как оптимист:

- Не стоит отчаиваться, средина лета все-таки. Впереди еще два месяца. К сожалению, до конца этой недели ничем порадовать не могу. Температурный фон по-прежнему будет с отрицательной аномалией, то есть на 1,4 градуса ниже нормы. Ночью прохладные, 9 -15 градусов, днем от 15 до 24. Но самый холодный день вчера (8 июля. - Ред.) мы уже пережили, - рассказала она в Национальном пресс-центре Беларуси.

Так что самое время вспомнить слова барда: «Крепитесь, люди, скоро лето!».

- Радостная новость нас ждет с начала новой недели. Температурный фон начнет повышаться ввиду адвекции теплых воздушных масс, поэтому ночью станут от 13 до 19 градусов, а дни - от 20 до 29 градусов, - порадовала синоптик.

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