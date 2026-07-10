Франция победила Марокко и вышла в полуфинал ЧМ по футболу 10.07.2026, 7:44

Фото: Getty Images

Забили Мбаппе и Дембеле.

Сборная Франции уверенно вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу 2026 года, обыграв команду Марокко со счетом 2:0 в первом четвертьфинальном матче турнира. Встреча состоялась поздно вечером 9 июля на стадионе в Фоксборо, неподалеку от Бостона (штат Массачусетс, США).

Французы с первых минут владели инициативой, однако открыть счет смогли лишь на 60-й минуте. Автором первого гола стал капитан команды Килиан Мбаппе. Уже через шесть минут преимущество «трехцветных» удвоил Усман Дембеле, установив окончательный результат встречи.

Еще в середине первого тайма Мбаппе имел возможность вывести свою команду вперед, однако не реализовал пенальти — удар французского форварда отразил голкипер марокканцев Яссин Буну, который также имеет канадское гражданство по рождению.

Несмотря на промах с одиннадцатиметровой отметки, Мбаппе вновь догнал в списке лучших бомбардиров турнира капитана сборной Аргентины Лионеля Месси. На счету обоих нападающих теперь по восемь забитых мячей. Усман Дембеле с пятью голами также входит в число самых результативных игроков чемпионата.

Для Франции эта победа стала очередной успешной встречей с Марокко на чемпионатах мира. В полуфинале мундиаля 2022 года в Катаре французы также обыграли марокканцев со счетом 2:0. Тогда сборная Марокко стала первой африканской командой в истории, сумевшей выйти в полуфинал мирового первенства. Всего же в истории противостояния Франция ни разу не уступала Марокко: в активе европейской команды пять побед и три ничьи.

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