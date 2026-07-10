Может ли в Беларуси закончиться бензин Telegram-канал «Письма к дочери»

10.07.2026, 7:40

1,568

С картошкой в прошлом году тоже все так начиналось.

Вчера телевизор решил рассказать, что проблем в Беларуси с бензином нет. Что никто никаких ажиотажных очередей тут не создает. Что бензина

хватает, хватало и будет хватать. Поэтому, самое главное, запасаться бензином не надо. Потому что если все начнут запасаться, то тогда бензина на всех не хватит.

Вообще, мы с тобой и без телевизора знали, что в Беларуси проблем с бензином нету. Никто ни на какие проблемы с бензином в Беларуси пока вроде не жаловался. Но после того, как они начали успокаивать сразу во всех телевизорах, мне стало, знаешь, как-то немножко тревожно за бензин.

Тем более что некоторые телевизоры заодно решили успокоить и про бензин в России. Видимо, чтобы два раза не вставать. Объяснили, что бензин в России есть, а дефицита бензина, наоборот, нету. Что «это все искусственно нагнетается» вражескими фейками.

А телевизоры же зря успокаивать не будут. С картошкой в прошлом году оно тоже так начиналось. Сначала телевизоры успокаивали, что картошки всем хватит. Показывали, что картошки у нас завались. Говорили, что нам этой картошки просто девать некуда. А потом картошка куда-то делась.

Поэтому я вот и подумал, что, может, они у себе в телевизоре и про бензин что-то знают, о чем мы с тобой пока не в курсе? Может, бензин – это новая картошка?

Хотя, если бы телевизоры не начали успокаивать, так я бы за белорусский бензин даже и не переживал бы. Потому что бензина у нас много, и если здраво рассуждать, то кончаться ему вроде бы некуда. Но, с другой стороны, кто мог подумать, что в Беларуси может кончиться картошка. А она кончилась.

Вот за 25 дней июня Беларусь продала в Россию 140 тысяч тонн бензина. Учитывая летние потребности, это еще не максимум, но уже близко к тому, что Беларусь в принципе может продавать в Россию без ущерба для собственной топливной безопасности. То есть если продавать столько или даже немножко больше, то никакого ущерба безопасности не будет. Бензина всем хватит.

Но есть же нюанс. Когда кое-кто чует копеечку, он же здраво рассуждать не умеет. Потому что эти копеечки, которые можно заработать, начинают давить на центры принятия решений. А на бензине сейчас можно заработать такую копеечку, которая картошке даже не снилась.

Поэтому, может, и не зря телевизоры начали рассказывать, что проблем с бензином в Беларуси нет, не было и не будет. Может, это они просто выполняют свою социальную функцию об информировании населения?

И хорошо, что население белорусских телевизоров не читает. Потому что если бы население увидело в телевизорах, что никаких проблем с бензином в Беларуси нету, то эти проблемы точно бы начались. Такое уж волшебное свойство у белорусского телевизора.

Telegram-канал «Письма к дочери»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com