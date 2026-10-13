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Минску фиолетово

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  • 13.10.2026, 9:30
  • 7,720
Минску фиолетово

Wildberries заполонил собой белорусскую столицу.

Как рассказывает «Салідарнасці» минчанка Валентина, «такой массированной рекламной атаки еще не видела»:

– Реклама повсеместно на больших проспектах и в спальных районах, на остановках, на такси, – отмечает она.

Кампания началась после того, как украинская сторона в ответ на многолетние действия оккупантов разбомбила склады в российских городах.

Судя по рекламным слоганам, похоже, под Минском уже появились большие склады Wildberries, о которых уже неоднократно говорили в белорусских независимых медиа, а эксперты – комментировали последствия.

Работникам обещают до 450 рублей в день. И, как отмечают минчане, «это очень высокий заработок, даже для Минска». Устраивают на такую работу по договору подряда возмездного оказания услуг, без каких-либо социальных гарантий.

Вот насколько фиолетово это выглядит:

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