Трамп не верит в то, что Китай и Россия помогают Ирану 22 13.10.2026, 9:42

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Дональд Трамп

фото: GettyImages

Странное заявление президента США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в помощь Ирану со стороны Китая и России. Об этом сообщает Reuters.

В понедельник, 12 октября, Трамп написал в Truth Social, что видел комментарии критиков и оппонентов о помощи Тегерану со стороны Пекина и Москвы. «Если они и помогают, то на очень низком уровне, но я вообще не верю, что они это делают. Им есть что терять, и мы бы об этом узнали, причем очень быстро», - добавил он.

Ранее глава Белого дома говорил о «нейтралитете» лидера Китая Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина в отношении войны США с Ираном. В июле Трамп выражал уверенность, что Китай и Россия не будут помогать Тегерану, но предупреждал: если Москва и Пекин все же вмешаются, «это будет иметь для них очень плохие последствия».

В прошлом месяце Трамп предупредил Си о недопустимости поддержки Ирана во время визита китайского лидера в Вашингтон. По словам посла США в Китае, он получил заверения, что Пекин этого делать не будет.

Война между США и Ираном продолжается с 28 февраля, когда американские и израильские силы атаковали Иран, а Тегеран ответил ударами по Израилю и государствам Персидского залива, на территории которых расположены американские базы.

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