Соболенко в конце года может вернуть себе первую строчку рейтинга WTA 3 13.10.2026, 10:05

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Елена Рыбакина и Арина Соболенко

фото: tribuna.com

А может потерять и вторую.

В мужском туре интриги в борьбе за первую строчку рейтинга уже нет. Действующий лидер итальянец Янник Синнер досрочно завершил сезон, поэтому немец Александр Зверев впервые в карьере гарантировал себе первое место по итогам года. Сейчас на счету Синнера 11 000 очков, а у Зверева – 9720. До конца года итальянец потеряет 3050 баллов, пишет «Трибуна».

В WTA ситуация только обостряется, хотя после победы Елены Рыбакиной над Ариной Соболенко в финале US Open (6:4, 5:7, 6:2) казалось, что год останется за представительницей Казахстана. Для этого были основания: в решающих матчах турниров Большого шлема на харде, Australian Open и US Open, Соболенко уступила именно Рыбакиной. Три выигранных белоруской турнира в 2026-м, включая WTA-1000 в Индиан-Уэллсе и Майами, не отменяют главного: в самых важных финалах она проиграла. К тому же сама Соболенко признавалась, что в середине сезона выступала не так хорошо, как хотела. Кроме этого, отбивалась от журналистов на пресс-конференциях, которые намекали, что она много времени проводит вне корта. На этом фоне Рыбакина подходила к концовке более уверенно, а Соболенко предстояло не только бороться за титулы, но и возвращать уверенность в матчах против главной соперницы.

Однако затем обе провально выступили на турнире WTA-1000 в Пекине. Рыбакина неожиданно уступила во втором круге 118-й ракетке мира Алине Чараевой из Армении 6:3, 4:6, 3:6. Соболенко завершила выступление в третьем круге после встречи с представительницей Чехии Николой Бартунковой (29) – 4:6, 3:6.

Но Рыбакина попала в свою зону турбулентности: после этого проигрыша она снялась с турнира WTA-1000 в Ухане из-за проблем со стопой и голенью, а потому потеряла 215 очков за прошлогодний четвертьфинал. Травма беспокоила еще в августе: в Цинциннати на этой же стадии теннисистка не смогла доиграть матч против Иги Свентек (1:4, отказ).

Ухань вполне может оказаться не единственной потерей. Сейчас у Рыбакиной 9696 очков, но в прошлом году она отлично провела азиатский отрезок: выиграла «пятисотник» в Нинбо (500 очков) и дошла до полуфинала в Токио (еще 195). Главное же ждет в конце сезона: на Итоговом турнире представительница Казахстана в 2025-м обыграла в финале Соболенко (6:3, 7:6) и теперь должна защищать 1500 очков.

Если Рыбакина пропустит азиатскую серию, она все равно приедет на Итоговый первой ракеткой мира, но с 9001 очком. Если она пропустит и сам WTA Finals, ее сумма опустится до 7501. Это меньше, чем нынешние 7550 у Соболенко, поэтому белоруска получает реальный шанс вернуть первое место.

Если Рыбакина все же доберется до Итогового, все будет зависеть от того, сколько очков она там заработает и как на этом фоне выступит Соболенко. Здесь важно понимать, как работает сгорание очков: прошлогодний результат перестает учитываться в рейтинге. Если теннисистка отобралась на турнир и защищает очки, новые баллы заменяют старые. Если она пропустила турнир или выступила хуже, чем годом ранее, ее баланс уменьшается на разницу между старыми и новыми очками. На Итоговом очки начисляются так: 200 за победу в группе, 400 за победу в полуфинале и 500 за победу в финале.

Для начала предположим, что Соболенко просто защитит Ухань: дойдет до полуфинала и сохранит свои 390 очков. Тогда у нее останется 7550. На Итоговом она защищает 1000 очков за прошлогодний финал, то есть три победы в группе и победу в полуфинале. Любой результат в худшую сторону уменьшит сумму очков.

Если Рыбакина пропустит Итоговый (у нее 7501), Соболенко нужно повторить прошлогодний финал: тогда у нее останутся все те же 7550, что на 49 очков больше, чем у Рыбакиной, и белоруска вернет первое место. С вылетом в полуфинале у нее будет 7150, и первой останется Рыбакина.

Если Рыбакина все же сыграет на Итоговом и вылетит в полуфинале с тремя победами в группе (8101), одной защиты Ухани Соболенко будет мало. Даже титул на Итоговом (+500 к прошлогоднему результату) даст белоруске только 8050. Ей нужно набрать больше в Ухани: например, выиграть турнир (+610 к прошлогоднему результату) и снова дойти до финала Итогового – тогда будет 8160. Хватит и финала в Ухани в сочетании с титулом на Итоговом (8310).

В общем, Соболенко нужно максимально успешно выступать на тысячнике в Ухане и рвать на Итоговом турнире. Правда, с учетом нынешней формы, это непростая задача. На любимом харде представительница Беларуси в этом сезоне играет нестабильно. Помимо двух проигранных мейджоров и неудачи в Пекине, были и другие ранние вылеты. В Торонто на «тысячнике» – в 1/8 финала от россиянки Екатерины Александровой (7:6 (7:3), 4:6, 6:4), а в Цинциннати на той же стадии от чешки Сары Бейлек (6:7 (7:9), 4:6).

С другой стороны, Ухань для нее удачный турнир: Соболенко выигрывала его трижды (2018, 2019, 2024). Перед стартом она и сама сказала, что на корте, где добивалась больших побед, ощущения совсем другие.

Если в Ухани она выступит неудачно, то еще останется возможность набрать очки в Нинбо и Токио. В прошлом сезоне белоруска там не играла, поэтому защищать ей нечего. Правда, для ведущих теннисисток в рейтинге учитываются результаты максимум на 18 турнирах: обязательные соревнования и семь лучших результатов на остальных. И хотя новые очки могут заменить худший результат из уже засчитанных, у белоруски все равно появится дополнительный шанс немного сократить отставание.

Таким образом, даже если представительница Казахстана пропустит всю азиатскую серию, вопрос о первой строчке не закроется: при нынешнем соотношении очков судьба лидерства может решиться только на Итоговом турнире WTA. Более того, даже досрочное завершение сезона соперницей не сделает Соболенко первой ракеткой мира автоматически: ей самой нужно защищать очки, и без сильных выступлений в Ухани и на Итоговом есть риск, что она может лишиться и второй строчки рейтинга.

Обойти Соболенко способна прежде всего россиянка Мирра Андреева. 12 октября она впервые в карьере стала третьей ракеткой мира (6371 очко): успешно выступила в Пекине, где только в финале проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь (5:7, 4:6). Защищать дальше ей почти нечего: в Ухани это 65 очков за вылет во втором круге в прошлом году, в Нинбо тоже был второй круг. На Итоговый Андреева в одиночном разряде не отобралась – любой результат будет ей в этом году в плюс.

При повторении прошлогодних результатов у Соболенко все так же будет 7550 очков, а Андреевой, чтобы выйти на второе место, нужно прибавить около 1200. Например, дойти до финала в Ухани (+650) и набрать еще около 600 на Итоговом. Титул на Итоговом так же позволит обойти белоруску, а вот просто выход в полуфинал Итогового без набора очков в азиатской серии – это ничего не даст. Небольшой шанс, кстати, есть и у идущей четвертой Джессики Пегулы, но ей нужен почти идеальный сценарий: выиграть Ухань и Итоговый.

В Ухане Соболенко стартует уже 14 октября. Турнир если и не покажет всей картины, то хотя бы намекнет: идет ли белоруска догонять Рыбакину или планирует отбиваться от Андреевой.

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