«Принеси справку»: многодетную белоруску записали в «тунеядцы»2
- 13.10.2026, 9:40
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Ей пришлось повоевать с чиновниками.
Жительница Чечерска, мать троих детей, случайно выяснила, что оказалась в базе «тунеядцев». Из-за этого она оплачивала 100% коммунальных услуг за себя и 50% за детей.
«Это нигде не высвечивалось. Я даже не думала, что плачу по полному тарифу», - рассказала женщина по имени Амина.
Свою историю она опубликовала в TikTok. По ее словам, она очень недовольна работой чиновников, ведь у них есть вся необходимая информация. «Никто не сказал: "У тебя есть трое детей, принеси справку". Все, что нужно было, - принести справку о том, что ребенок посещает детский сад», - сетует героиня.
@potenzial_harmony #закон #тунеядцы #возвратденег #детидо7лет ♬ оригинальный звук - Амина
В итоге переплату ей вернули, но только после того, как она написала заявление и предоставила необходимые документы.