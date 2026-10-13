«Принеси справку»: многодетную белоруску записали в «тунеядцы» 2 13.10.2026, 9:40

2,886

Ей пришлось повоевать с чиновниками.

Жительница Чечерска, мать троих детей, случайно выяснила, что оказалась в базе «тунеядцев». Из-за этого она оплачивала 100% коммунальных услуг за себя и 50% за детей.

«Это нигде не высвечивалось. Я даже не думала, что плачу по полному тарифу», - рассказала женщина по имени Амина.

Свою историю она опубликовала в TikTok. По ее словам, она очень недовольна работой чиновников, ведь у них есть вся необходимая информация. «Никто не сказал: "У тебя есть трое детей, принеси справку". Все, что нужно было, - принести справку о том, что ребенок посещает детский сад», - сетует героиня.

В итоге переплату ей вернули, но только после того, как она написала заявление и предоставила необходимые документы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com