Маршрут поездов из Минска в Адлер снова изменили 1 13.10.2026, 12:22

Железная дорога в Брянской области РФ находится под ударами дронов.

Поезда в российский курортный город Адлер на побережье Черного моря снова пойдут в обход — на фоне атак на железнодорожную инфраструктуру на Брянщине. Белорусская железная дорога проинформировала про изменение расписаний и маршрутов.

«По информации, поступившей от ОАО «РЖД», по техническим причинам поезд № 301 Адлер-Минск отправлением из Адлера 11,13 и 15 октября 2026 года в 20.38 и прибытием в Минск 13, 15 и 17 октября 2026 года в 19.03 будет следовать измененным расписанием и маршрутом через станции Брянск, Смоленск, Орша-Центральная (вместо станции Гомель) до Минска. В Минск поезд прибудет в 18.19 (вместо 19.03).

Также 13, 15 и 17 октября 2026 года поезд № 302 Минск-Адлер следует действующим расписанием до станции Гомель, затем — измененным маршрутом через Могилев, Оршу, Смоленск, Брянск и далее своим маршрутом.

Просим пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении БелЖД.

Для доставки пассажиров по маршруту Гомель-Минск назначены дополнительные поезда.

Напомним, российская железнодорожная инфраструктура на приграничной с Беларусью Брянщине находится под ударами дронов. Так, сообщалось, что 29 сентября был атакован перегон Тросна — Ржаница. В тот же день БелЖД сообщила, что «по техническим причинам» в маршрут и расписание движения поезда № 301 Адлер — Минск вносятся изменения.

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