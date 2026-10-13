Еще семь парковок в Минске станут платными 1 13.10.2026, 12:53

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Стало известно, где они появятся.

В Минске готовят к вводу еще семь платных автомобильных парковок. Адреса со ссылкой на ГУ «Парковки столицы», приводят «Минск-Новости».

Новые платные участки появятся:

- на улице Мельникайте – от проспекта Победителей до переулка Димитрова;

- на нечетной стороне улицы Белорусской от улицы Ульяновской;

- на улице Максима Танка – от Тимирязева до Мельникайте;

- на улице Володарского – от проспекта Независимости до Городского Вала;

- на улице Красной – от Коммунистической до проспекта Машерова;

- на улице Сурганова – от Якуба Коласа до площади Бангалор;

- на улице Червякова.

Точные даты начала работы новых платных зон пока не названы.

Еще четыре парковочных объекта находятся на согласовании в столичной ГАИ. Их планируют организовать на улицах Маяковского, Иерусалимской, Кропоткина и Кирилла Туровского.

До конца 2026 года количество платных парковок в Минске планируют довести как минимум до 100, а число машино-мест – до более чем 10 тыс. В 2027 году могут появиться еще 27 объектов на 1782 места.

Расширение парковочной сети власти Минска планировали еще в начале года. Тогда директор ГУ «Парковки столицы» Михаил Филиппов сообщал, что в городе работают 70 платных парковок более чем на 6,6 тыс. автомобилей.

Вместе с увеличением числа платных мест в Минске усиливают контроль за оплатой парковки. В городе внедряют автоматизированные способы проверки парковочных сессий.

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