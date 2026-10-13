МВФ улучшил прогноз для экономики Германии в 2026-ом году 1 13.10.2026, 12:44

Прогноз совпадает с недавней оценкой правительства ФРГ.

Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогнозы экономического роста Германии: согласно опубликованному во вторник, 13 октября, докладу в текущем году ВПП ФРГ предположительно вырастет до 1,3%, что почти вдвое превышает июльский прогноз в 0,7%, пишет «Немецкая волна».

Как пишет агентство AFP, публикация обновленных прогнозов о перспективах роста мировой экономики приурочена к ежегодной встрече МВФ в Бангкоке. В частности, фонд прогнозирует рост мировой экономики до 3,1% по итогам 2026 года, однако также предупреждает о рисках ухудшения ситуации.

МВФ объясняет улучшение прогнозов устойчивостью развитых стран, которые смогли адаптироваться к росту цен на энергоносители после начала войны США и Израиля с Ираном.

Многие из этих государств также выиграли от инвестиций в развитие искусственного интеллекта (ИИ). В то же время менее развитые страны, которые не смогли встроиться в международный рынок ИИ-технологий, вынуждены принимать сложные решения на фоне роста цен на энергоносители.

Такая ситуация, по словам главного экономиста МВФ Сильвии Тенрейро, привела к формированию «фрагментированной» мировой экономики.

Она также добавила, что продолжающиеся войны и сохраняющая геополитическая напряженность могут усилить инфляцию, ухудшить состояния госбюджетов и внешней торговли, а технологический импульс, который дает мировой экономике развитие ИИ-технологий, иссякнуть.

МВФ: экономика Германии вырастет на 1,1% в 2027 году

В следующем году МВФ ожидает роста экономики Германии на 1,1% - это на 0,1 процентного пункта выше июльского прогноза фонда.

Как пишет агентство dpa, такая позиция совпадает с оценкой федерального правительства Германии, которое в начале октября опубликовало такой же прогноз. Как заявили в министерстве экономики ФРГ, немецкая экономика показала высокую устойчивость, несмотря на неблагоприятные внешние факторы.

Согласно прогнозу МВФ, в 2026 году экономика еврозоны вырастет на 1,1% или на 0,2 процентного пункта больше, чем предполагалось ранее.

Тенрейро предупредила, что на фоне возможных рисков всем странам необходимо принять «срочные меры» по поддержке населения, страдающего от высоких цен на энергоносителей и роста инфляции. МВФ ожидает, что в 2026 году глобальная инфляция, измеряемая ростом потребительских цен, достигнет 4,7%.

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