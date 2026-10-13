Трамп и Путин оказались в ловушке

Трамп и Путин оказались в ловушке9
- 13.10.2026, 12:57
- 5,644
Оба сталкиваются с последствиями своих решений.
Президент США Дональд Трамп и Путин все острее нуждаются в успехе, который помог бы им справиться с растущим политическим и экономическим давлением. К такому выводу приходит The Telegraph, анализируя заявления об энергетическом перемирии между Россией и Украиной (перевод — сайт Charter97.org).
Трамп объявил, что Москва и Киев якобы договорились прекратить удары по энергетической инфраструктуре друг друга. Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил, что впервые слышит о такой договоренности. Спикер Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Москву интересует «постоянный мир», а не временная пауза в боевых действиях.
Американскому президенту необходима внешнеполитическая «победа». Война с Ираном вызвала рост цен на топливо и усилила критику в адрес Белого дома накануне выборов в США. Дешевый бензин и дизель становятся для Трампа не только экономическим вопросом, но и фактором политического выживания.
У Путина свои проблемы. Российские власти повышают налоги после выборов, бизнес и население недовольны экономической ситуацией, а в стране вновь обсуждают возможность мобилизации. Украинские удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам создают дополнительные проблемы с поставками топлива.
При этом российский президент публично не прояснил, о какой именно договоренности говорил Трамп.