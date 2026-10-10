Эксперт: Экономика России может войти в «штопор» уже в следующем году 10.10.2026, 3:56

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Финансовые проблемы усугубляются ударами со стороны Украины и неэффективным управлением.

Если удары Сил обороны по уязвимым местам противника усилятся, то Россию в 2027 году ждет экономическая катастрофа, которая не позволит Кремлю интенсивно вести войну. Об этом в интервью УНИАН сообщил член Украинского общества финансовых аналитиков и бывший член Совета НБУ Виталий Шапран.

«Я считаю, что экономическую катастрофу в РФ в 2027 году стоит ожидать, хотя это во многом зависит от обстоятельств. Они вступают в 2027 год в экономическом состоянии, которое, вероятно, в 3–5 раз хуже, чем было в 2022 году. Они просадили все запасы и просаживают оборотные средства. Например, чтобы выплатить в феврале дивиденды в федеральный и местные бюджеты, их нефтяные компании были вынуждены брать кредиты в банках. Это настолько дико, что я не уверен, что в это поверят мои европейские коллеги», – рассказал эксперт.

По его словам, кризис в стране усугубляется из-за плохого управления.

«Из-за чрезмерной фискализации Минфин был парализован летом – он был неспособен заимствовать средства через рынок государственных облигаций. И сейчас, в конце сентября, это повторилось. Плохое управление плюс низкая цена на нефть, плюс давление военных расходов, плюс недосбор налогов (отставание от плана) – это рецепт, который приведет РФ к финансовой катастрофе. Это вполне реальный сценарий и наша задача на 2027 год», – считает Шапран.

Аналитик отметил, что в 2022 году у России экономически не было ресурсов для полномасштабного вторжения, но Путин принял такое нерациональное решение.

«Если цена на российскую нефть продержится ниже 45 долларов за баррель более 6 месяцев, то вся российская экономика войдет в «штопор». Такие выводы сделаны на основе эмпирических наблюдений за россиянами в ноябре 2025 – феврале 2026 годов. Впрочем, экономический кризис и коллапс еще не означают автоматического прекращения войны. Это повлияет на ее интенсивность и способность России ее вести», – объясняет Шапран.

Экономист отмечает, что просто сидеть и ждать коллапса России не получится – он возможен при условии продолжения давления на противника.

«Россияне не сидят на месте – договариваются с США, Южной Кореей, провоцируют хуситов и иранцев на блокирование проливов, сеют хаос на Ближнем Востоке ради роста цен на нефть. Поэтому нужно не строить прогнозы на «сыпучих песках» мировой экономики, а эффективно бить по уязвимым местам РФ и толкать их к пропасти. Чтобы уже в 2027 году Россия прекратила существование в своем нынешнем виде», – подытожил Шапран.

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