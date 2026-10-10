Белорус из Витебска отправился на велосипеде во Вьетнам 10.10.2026, 1:42

Иллюстрационное фото

Ему предстоит проехать 13 тысяч километров.

Белорус из Витебска по имени Дима отправился во Вьетнам на велосипеде. Заявленная протяженность путешествия - около 13 тыс. км. Про свою поездку он рассказывает в Instagram и Telegram-канале ZDE travel.

«Привет, я Дима. И я еду из Беларуси во Вьетнам на велосипеде», - представляется путешественник.

Он отмечает, что отправился в дорогу без «идеальных условий и топового снаряжения». Основную часть маршрута белорус преодолевает самостоятельно и регулярно рассказывает подписчикам, сколько километров проехал за день, где делает остановки и как ищет место для ночлега.

Сейчас Дима продолжает путь по России. В одном из последних отчетов он рассказал, что за день проехал 50 км и остановился неподалеку от станицы Казанской. При этом первоначально рассчитывал преодолеть более 70 км, но решил закончить этап раньше и найти место для ночевки до темноты.

Следующий этап начался в хуторе Солонцовском. Целью путешественник назвал станицу Каргинскую - расстояние между точками его маршрута составляет около 72 км. По дороге он делает остановки для еды и зарядки техники, а ночует как в палатке, так и в жилье, которое удается найти по пути.

Одна из таких ночевок получилась незапланированной: приехав вечером к месту проведения ярмарки, Дима попросил разрешения поставить палатку, но вместо этого ему предложили свободный номер. По его словам, к тому моменту он четыре дня не принимал душ.

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