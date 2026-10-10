закрыть
10 октября 2026, суббота, 3:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорус из Витебска отправился на велосипеде во Вьетнам

  • 10.10.2026, 1:42
Белорус из Витебска отправился на велосипеде во Вьетнам
Иллюстрационное фото

Ему предстоит проехать 13 тысяч километров.

Белорус из Витебска по имени Дима отправился во Вьетнам на велосипеде. Заявленная протяженность путешествия - около 13 тыс. км. Про свою поездку он рассказывает в Instagram и Telegram-канале ZDE travel.

«Привет, я Дима. И я еду из Беларуси во Вьетнам на велосипеде», - представляется путешественник.

Он отмечает, что отправился в дорогу без «идеальных условий и топового снаряжения». Основную часть маршрута белорус преодолевает самостоятельно и регулярно рассказывает подписчикам, сколько километров проехал за день, где делает остановки и как ищет место для ночлега.

Сейчас Дима продолжает путь по России. В одном из последних отчетов он рассказал, что за день проехал 50 км и остановился неподалеку от станицы Казанской. При этом первоначально рассчитывал преодолеть более 70 км, но решил закончить этап раньше и найти место для ночевки до темноты.

Следующий этап начался в хуторе Солонцовском. Целью путешественник назвал станицу Каргинскую - расстояние между точками его маршрута составляет около 72 км. По дороге он делает остановки для еды и зарядки техники, а ночует как в палатке, так и в жилье, которое удается найти по пути.

Одна из таких ночевок получилась незапланированной: приехав вечером к месту проведения ярмарки, Дима попросил разрешения поставить палатку, но вместо этого ему предложили свободный номер. По его словам, к тому моменту он четыре дня не принимал душ.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Отвалите от людей
Отвалите от людей Ирина Халип
Заложники фальшивых мифов
Заложники фальшивых мифов Николай Статкевич
Эстония готова сражаться
Эстония готова сражаться Леонид Невзлин
Путин принял решение
Путин принял решение Петр Олещук