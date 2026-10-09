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Самолет «встал на круг»: Путин не смог сразу вернуться в Москву

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  • 9.10.2026, 22:17
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Самолет «встал на круг»: Путин не смог сразу вернуться в Москву

Дрон Украины заставил его самолет маневрировать.

Возвращение главы Кремля Владимира Путина из Ашхабада прошло не без приключений. Самолет, на котором он летел, был вынужден совершить маневр в воздухе из-за угрозы дронов.

Детали раскрыл российский ресурс «ВЧК-ОГПУ», который связывают со спецслужбами РФ.

Он подтвердил информацию о том, что самолеты специального летного отряда «Россия» были вынуждены «встать на круг» и кружить в сотнях километров от Москвы. Приземление было невозможным из-за плана «Ковер», введенного из-за налета украинских БПЛА. Борт с Путиным не стал исключением.

«В их числе передовой борт Ил 96 300, на котором летели члены российской делегации и журналисты с саммита СНГ, прошедшего в Ашхабаде. Этому борту пришлось почти полчаса наматывать круги над Ярославкой областью в ожидании разрешения на посадку. Следом за ним шел основной борт рег. номер 96020 с президентом на борту… Войдя в зону ответственности Внуково-контроль, ИЛ, на борту которого был Путин, сделал маневр в сторону Тверской области из-за появившегося в районе Одинцово реактивного БПЛА», - рассказал ресурс.

По его данным, когда дрон был уничтожен, самолет с Путиным снова развернулся и полетел в Москву, где в итоге успешно приземлился. Рядом с аэропортом Внуково образовались огромные многокилометровые пробки, потому что силовики перекрыли дороги для кортежа главы Кремля.

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