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СМИ: Путин не может сесть в Москве из-за атаки ВСУ

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  • 9.10.2026, 17:55
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СМИ: Путин не может сесть в Москве из-за атаки ВСУ

Борт главы Кремля полетит в Петербург.

Самолеты летного отряда «Россия», на которых возвращался из Туркменистана Владимир Путин, не смогли приземлиться в Москве из-за закрытия столичных аэропортов. Об этом сообщает телеграм-канал «Новая площадь», автор которого называет ситуацию беспрецедентной с начала войны.

По его данным, четыре борта летного отряда кружили в зоне ожидания рядом с Москвой. Три из них летели из аэропорта Туркменбаши, где за пару часов до этого завершился визит Путина на саммит глав СНГ.

Все московские аэропорты были закрыты из-за угрозы атаки беспилотников. Самолеты, следовавшие во Внуково, направляли на запасные аэродромы.

Позднее в канале сообщили, что два борта, судя по всему, сядут в Санкт-Петербурге. Официальных подтверждений этой информации пока нет.

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