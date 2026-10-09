закрыть
9 октября 2026, пятница, 23:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Москву массово атаковали дроны и воздушные шары

29
  • 9.10.2026, 17:41
  • 13,124
Москву массово атаковали дроны и воздушные шары
Иллюстративное фото: Данные ИИ

Задерживается более 200 рейсов.

Столица государства-агрессора РФ Москва подверглась атаке беспилотников и малых воздушных шаров. Жители нескольких районов заявили, что слышали взрывы.

Об этом сообщил Telegram-канал Astra в пятницу, 9 октября.

Взрывы были слышны в Капотне, Кузьминках, Люблино, Марьино, Царицыно, Чертаново, Орехово-Борисово и других районах. Местные жители также утверждают, что наблюдали работу ПВО.

Во всех четырех московских аэропортах — Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево — действует план Ковер. Astra напоминает, что Домодедово, Внуково и Жуковский были закрыты всю ночь из-за атаки БпЛА.

По данным канала Осторожно, новости, в московских аэропортах было отменено более 100 рейсов, еще более 200 до сих пор задерживаются. В частности, вылет рейса PC1581 авиакомпании Pegasus Airlines из Внуково в турецкую Анталию задерживается уже на 18 часов.

Написать комментарий 29

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Отвалите от людей
Отвалите от людей Ирина Халип
Заложники фальшивых мифов
Заложники фальшивых мифов Николай Статкевич
Эстония готова сражаться
Эстония готова сражаться Леонид Невзлин
Путин принял решение
Путин принял решение Петр Олещук