Москву массово атаковали дроны и воздушные шары 29 9.10.2026, 17:41

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Иллюстративное фото: Данные ИИ

Задерживается более 200 рейсов.

Столица государства-агрессора РФ Москва подверглась атаке беспилотников и малых воздушных шаров. Жители нескольких районов заявили, что слышали взрывы.

Об этом сообщил Telegram-канал Astra в пятницу, 9 октября.

Взрывы были слышны в Капотне, Кузьминках, Люблино, Марьино, Царицыно, Чертаново, Орехово-Борисово и других районах. Местные жители также утверждают, что наблюдали работу ПВО.

Во всех четырех московских аэропортах — Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево — действует план Ковер. Astra напоминает, что Домодедово, Внуково и Жуковский были закрыты всю ночь из-за атаки БпЛА.

По данным канала Осторожно, новости, в московских аэропортах было отменено более 100 рейсов, еще более 200 до сих пор задерживаются. В частности, вылет рейса PC1581 авиакомпании Pegasus Airlines из Внуково в турецкую Анталию задерживается уже на 18 часов.

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