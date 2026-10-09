Москву массово атаковали дроны и воздушные шары

Москву массово атаковали дроны и воздушные шары29
- 9.10.2026, 17:41
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Задерживается более 200 рейсов.
Столица государства-агрессора РФ Москва подверглась атаке беспилотников и малых воздушных шаров. Жители нескольких районов заявили, что слышали взрывы.
Об этом сообщил Telegram-канал Astra в пятницу, 9 октября.
Взрывы были слышны в Капотне, Кузьминках, Люблино, Марьино, Царицыно, Чертаново, Орехово-Борисово и других районах. Местные жители также утверждают, что наблюдали работу ПВО.
Во всех четырех московских аэропортах — Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево — действует план Ковер. Astra напоминает, что Домодедово, Внуково и Жуковский были закрыты всю ночь из-за атаки БпЛА.
По данным канала Осторожно, новости, в московских аэропортах было отменено более 100 рейсов, еще более 200 до сих пор задерживаются. В частности, вылет рейса PC1581 авиакомпании Pegasus Airlines из Внуково в турецкую Анталию задерживается уже на 18 часов.