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Москва столкнулась с авиаколлапсом

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  • 9.10.2026, 17:17
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Москва столкнулась с авиаколлапсом

Как минимум 62 рейса были полностью отменены.

Авиасообщение в Москве было остановлено планом «Ковер» 9 октября. Из-за налета дронов самолеты не садились в аэропортах столицы и не вылетали оттуда. «Диалог» разбирался в деталях.

Коллапс был во всех трех аэропортах Москвы: Шереметьево, Внуково и Домодедово. По последним данным, как минимум 62 рейса были полностью отменены, еще 370 задержаны.

Во Внуково вовремя не вылетели 158 рейсов, 38 были отменены. В Шереметьево задержали 157 рейсов, еще 11 отменили. В Домодедово отложили 58 рейсов, 13 отменили. На данный момент ограничения в небе российской столицы продолжают действовать. По данным лояльного Кремлю издания «Коммерсант», в январе - сентябре 2026 года в России из-за дроновых атак в два раза выросла частота отмены авиарейсов. Больше трех часов ждали вылета свыше 7,6 млн человек. Это в 2,5 раза больше, чем в минувшем 2025-м.

Отметим, что 1 сентября украинский лидер Владимир Зеленский фактически объявил блокаду авиасообщению в России. Он предупредил авиакомпании, которые используют воздушное пространство РФ, что там теперь небезопасно.

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