Зеленский встретился с делегацией Конгресса США в Киеве 1 9.10.2026, 22:38

Фото: Getty Images

Украина рассчитывает на реализацию санационного закона Грэма.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией Конгресса США, которая 9 октября прибыла в Киев.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

«Благодарен делегации Конгресса США — Роджеру Викеру, Кевину Крамеру, Марку Виси и Дэну Креншоу — за то, что сегодня они рядом с нашими людьми во время фактически непрерывных российских атак. Россия не получает того, чего хотела на поле боя, и пытается компенсировать это эскалацией», — заявил глава государства.

Он отметил, что на протяжении всей их встречи в Киеве действовала воздушная тревога из-за угрозы реактивных «Шахедов».

«Только в столице и только с начала этого месяца россияне такими дронами повредили две школы, были удары по мостам, энергетике, другой критической инфраструктуре», — сообщил Зеленский.

Президент выразил убеждение, что защититься от этого террора можно только совместными усилиями.

«И мы обсудили, каким образом Соединенные Штаты могут помочь сохранить жизни. Конечно, мы рассчитываем, что будет реализован закон Линдси Грэма. Это вопрос политической воли, и сейчас важно проявить лидерство и полностью ограничить финансовые потоки для российской военной машины», — подчеркнул глава государства.

Кроме того, стороны обсудили другие необходимые шаги, в частности ускорение лицензирования производства ракет для систем Patriot.

«Украина готова не просто производить противоракетные средства для себя, но и укрепить позиции Америки и союзников благодаря совместному производству», — заявил президент.

Он поблагодарил Соединенные Штаты за неизменную поддержку.

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